Premier
'त्यांचं शरीर बर्फात ठेवलं होतं आणि मी त्यांना शेवटचा...' मेकअप आर्टिस्टने सांगितली स्मिता पाटीलसोबतचा किस्सा
Makeup Artist Deepak Sawant Reveals Smita Patil’s Last Wish: अभिनेत्री स्मिता पाटील यांच्या मेकअप आर्टिट्सने त्यांचासोबतचा किस्सा शेअर केला. स्मिता पाटील यांना शेवटची इच्छा सुवासिनी म्हणून जाण्याची होती असं ते म्हणाले.
अभिनेत्री स्मिता पाटील या उत्तम अभिनय करायच्या. त्याच्या अभिनयाने अनेकांना मंत्रमुग्ध केलं होतं. एक काळ असा होता ज्यावेळी फक्त आणि फक्त स्मिता पाटील यांची क्रेझ असायची. दरम्यान अलिकेच मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंतने दिवंगत स्मिता पाटीलसोबतचे अनेक किस्से शेअर केले. यावेळी त्यांनी स्मीता पाटील यांचा लास्टचा मेकअप केलेला किस्सा सर्वांसोबत शेअर केला आहे.