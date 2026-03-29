'सगळ्या गोष्टींचा मनस्ताप होतोय' मलायका आरोरा नेटकऱ्यांवर संतापली, म्हणाली...'आता हे माझ्यासाठी त्रासदायक...'

MALAIKA ARORA CALLS DATING NEWS 'A JOKE': बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री मलायका अरोरा ही तिच्या नृत्यासाठी आणि फिटनेससाठी ओळखली जाते. तिचे फिटनेसचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. पन्नाशी ओलांडूनही तिशीतील दिसणाऱ्या मलायकाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आजवर अनेक सिनेमामध्ये काम केलय. .परंतु बॉलीवूडची 'छैया छैया' गर्ल मलायका अरोरा तिच्या कामापेक्षा वैयक्तिक आयुष्यामुळेच जास्त चर्चेत आलीय. अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर मलायकाचे नाव कधी हर्ष मेहता तर कधी सोराब बेदीसोबत जोडले जात आहे. या सततच्या चर्यावर आता मलायकाने मौन सोडले असून, या अफवांकडे ती कशा प्रकारे बघते, याचा खुलासा केला आहे. ."आता या सगळ्या गोष्टींचा मनस्ताप होतोय," अशा शब्दांत तिने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मलायका म्हणाली, "माझ्या डेटिंगबद्दलच्या बातम्या माझ्यासाठी त्रासदायक वाटू लागल्या आहेत. सुरुवातीला ठीक होतं; पण आता या सगळ्याचा मनस्ताप होतो आहे. मी आता या बातम्यांकडे केवळ एक विनोद म्हणून पाहते. मी आणि माझा मुलगा अरहान बसून या चर्चावर खूप हसलो. आमच्यासाठी या गोष्ठ आता थट्टा केल्यासारख्या झाल्या आहेत." .मलायकाने केवळ हिंदीतच नाहीतर, 'एक नंबर' या मराठी चित्रपटातील 'माझा एक नंबर' या गाण्यामध्येही पसंती मिळवली होती. मलायकाच्या डान्सचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने केलेले प्रत्येक आयटम सॉन्ग सुपरहिट ठरतात.