चप्पल घालून गाडीची पूजा? थार रॉक्स खरेदी मलायकाला पडली महाग; एका चुकीमुळे नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

MALAIKA ARORA TROLLED FOR CAR PUJA VIDEO: बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. नुकतीच तिने महिंद्रा थार रॉक्स ही आलिशान SUV कार खरेदी केली आहे. दरम्यान मलायकाचा गाडीची पुजा करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर नेटकऱ्यांनी तिला चांगलंच ट्रोल केलय. तिचं कौतूक होण्याऐवजी तिच्यावर टिका जास्त होताना पहायला मिळतेय. पण ट्रोलिंगमागे नक्की कारण काय? जाणून घेऊया....गाडीची पुजा करताना मलायकाने काळा गॉगल, बॉडी-फिटिंग को-ऑर्ड सेट घातला होता. महत्त्वाचं म्हणजे, पूजा करतानाही तिच्या पायात चप्पल पहायला मिळाली. याच कारणामुळे अनेक नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केलय. .एका युजरने लिहलं की, 'नवी गाडी घेतली ही खूप चांगली गोष्ट आहे, परंतु गाडीची पुजा करताना साडी किंवा सलवार-सूट घालण्याऐवजी एवढा टाइट ड्रेस घालणं खूप अयोग्य आहे.' तर दुसऱ्या एका युजरने लिहलं की, 'पूजा करताना चप्पलही काढली नाही.' तर काहींनी तिला 'हा पब्लिसिटी स्टंट' असल्याचं म्हटलंय. तर अनेकांनी धार्मिक श्रद्धेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे..तर काही नेटकऱ्यांनी मलायकाचं समर्थन सुद्धा केलं आहे. 'कोणी कोणते कपडे घालायचे हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय' असल्याचं म्हटलंय. दरम्यान मलायका अरोराने खरेदी केलेल्या महिंद्रा थार रॉक्स ही SUV गाडीची किंमत १२.३९ लाख रुपयांपासून २३.५३ लाख रुपयांपर्यंत आहे. सध्या तिच्या गाडीचीही चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.धक धक गर्लला लागला जॅकपॉट! 18 वर्षांत तब्बल 824% नफा; माधुरी दीक्षितने ₹52 लाखांची प्रॉपर्टी विकली तब्बल 'इतक्या' कोटींना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.