मलायका आरोराने अरबाजच्या लेकीला दिल्या शुभेच्छा? स्टोरी केली शेअर, नेटकरी म्हणाले...'हिला झालं तरी काय'

अरबाजला दुसरी पत्नी शुरापासून एक गोंडस मुलगी झाली आहे. नुकतच त्याच्या मुलीचं बारसं पार पडलं. परंतु या सगळ्यात चर्चा रंगली ती मलायकाची. कारण मलायकाने पुर्वाश्रमीचा पती अरबाजच्या लेकीसाठी एक खास पोस्ट शेअर केल्याचं बोललं जातय. अरबाज आणि मलायकाचा 8 वर्षांपूर्वी घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी अरबाजने मेकअप आर्टिस्ट शुरासोबत लग्नगाठ बांधली. अरबाजला मलायकापासून एक 22 वर्षांचा मुलगा सुद्धा आहे. .जेव्हा अरबाजची दुसरी पत्नी शूरा खानचं बेबी शॉवर झालं, तेव्हा मलायकाने 'प्यार मे कोई सौदेबाजी नही होती.' असा व्हिडिओ शेअर केला होता. दरम्यान चार दिवसापूर्वी अरबाज खानला मुलगी झाली. अरबाजचा मुलीसोबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्याने त्याच्या लेकीचं नाव 'सिपारा खान' अंस ठेवलं. दरम्यान सगळीकडून अरबाजला शुभेच्छा येत होत्या. परंतु मलायकाने रात्री एक स्टोरी शेअर केली. या स्टोरीमध्ये तिने अरबाजला शुभेच्छा दिल्याचं बोललं जातय..मलायकाचा मुलगा अरहान खानने शूराच्या बेबी शॉवरचे फोटो पोस्ट केले. त्याने बिग ब्रदर ड्युटी बूटकॅम्स असं कॅप्शनही दिलं होतं. दरम्यान आता मलायकाने शेअर केलेल्या फोटोवर एक ब्लॅक फोटो आणि तीन हार्ट इमोजी शेअर केल्या आहेत. यावरुन नेटकऱ्यांनी तिने आरबाजला शुभेच्छा दिल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर तिच्या स्टोरीचा स्क्रीनशॉट व्हायरल होतोय..दरम्यान मलायका आरोरा अरबाजसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर 11 वर्ष लहान असलेल्या अर्जुन कपूरला डेट करत होती. दोघांच्या लग्नाच्या सुद्धा चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु सध्या काही कारणास्तव त्यांच्यामध्ये बिनसलं असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. सध्या मलायका सिंगल आयुष्य जगताना पहायला मिळतेय.