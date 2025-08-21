'हा' प्रसिद्ध राजकीय नेता अभिनेत्रीला करायचा अश्लिल मॅसेज, म्हणायचा..'हॉटेलवर चल' अभिनेत्रीने केला धक्कादायक अनुभव शेअर

1 मल्याळम अभिनेत्री रिनी जॉर्जने एका राजकीय नेत्याकडून झालेल्या त्रासाबद्दल धक्कादायक खुलासा केला.2 त्या नेत्याने तिला हॉटेलवर बोलावलं आणि वारंवार अश्लिल मॅसेज पाठवले.3 तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही, त्यामुळे तिच्या मनातील आदर संपला..Malayalam Actress Rini George: सिनेइंडस्ट्री आणि राजकारण यांचा फार जवळचा संबंध आहे. अनेक राजकारणी आणि कलाकार यांच्या मैत्री पहायला मिळते. परंतु सिनेसृष्टीतील अशी एक अभिनेत्री आहे, तिला एका राजकीय नेत्याकडून प्रंचड त्रास झाला. तिने त्या नेत्यावर फार गंभीर आरोप केले आहेत. तिने सांगितलं की, 'तिला त्या राजकीय नेत्यांनी अश्लील मेसेज आणि हॉटेलवर जाण्याची ऑफर केल्याचा' आरोप केला होता..मल्याळम अभिनेत्री रिना एन जॉर्ज हिने तिच्यासोबत आलेल्या अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. तिने एका राजकीय नेत्याने तिच्याशी केलेल्या वाईट कृत्याबद्दल सर्वांना सांगितलय. रिनी जॉर्जने 'हिंदुस्तान टाइम्स'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने राजकीय नेत्याबाबत भाष्य केलय. रिनीने त्या नेत्याचं नाव सांगितलं नाही पण पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रार करुनही काही झालं नसल्याचं ती म्हणाली. .रिना म्हणाली की, 'मला त्या नेत्याने घाणेरडे मॅसेज पाठवले होते. त्याने मला एका ठिकाणी येण्याचं सांगितलं. मला एका हॉटेलवर ये म्हणाला.. त्यावेळी मी तुला थोडं धमकावण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तो मला म्हणाला की, कोणाला सांगायचं सांग, काही फरक पडत नाही.' असं तिने मुलाखतीत सांगितलं..तसंच पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'तो मला एकदा म्हणाला की, चल एका 5 स्टार हॉटेलमध्ये जाऊ, तु येशील ना माझ्यासोबत मी हॉटेल बुक करतो. त्यावेळी मी त्याला चांगलंच सुनावलं. मी त्याला त्यावेळी खुप सुनावलं होतं. पण काही दिवसांनी त्याने पुन्हा तेच सुरु केलं. तो मला जवळापास 3 वर्ष अश्लिल मॅसेज पाठवत होता. त्याच्या पक्षातील वरिष्ठांना सांगूनही काही उपयोग झाला नाही. आता त्या पक्षाबद्दल माझ्या मनात काहीच आदर नाहीय.' असं ती मुलाखतीत म्हणाली..FAQs.रिनी जॉर्ज कोण आहे?रिनी जॉर्ज ही मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री आहे..तिने कोणावर गंभीर आरोप केले आहेत?एका राजकीय नेत्यावर तिने अश्लिल मेसेज आणि हॉटेलवर बोलावल्याचा आरोप केला आहे.. हा त्रास किती वर्ष चालला?जवळपास ३ वर्ष तीला असे मेसेज येत होते..तिने तक्रार केली होती का?हो, तिने पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रार केली पण काही कारवाई झाली नाही..'लपंडाव'पाठोपाठ स्टार प्रवाहवर येतेय आणखी एक नवीकोरी मालिका; टीझरमधल्या दोघांना ओळखलं का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.