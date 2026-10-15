तनुश्री दत्ताच्या आरोपांवर नाना पाटेकरांच्या लेकाचा संयम संपला; नाव न घेता दिलं उत्तर; म्हणाला- मी त्यांना एवढंच सांगेन...

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं तेव्हा संपूर्ण सिनेसृष्टीला धक्का बसला. नानांवर पुण्यातील डोणजे गावात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नानाच्या जाण्याने सगळ्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. त्यांनी नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून लाखो कुटुंबाना मदत केली. मात्र अभिनेत्री तनुश्री दत्ता त्यांच्या निधनानंतरही अनेक वक्तव्य करत होती. इतकंच नाही तर नाना जिवंत आहे आणि त्यांनी वेष बदलला आहे असं वक्तव्य तिने केलं. त्यावरून सोशल मीडियावर चांगलाच वाद रंगला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत नानांचा मुलगा मल्हारने याप्रकारावर आपलं मत मांडलंय आणि हे प्रकरण आपल्यासाठी संपलं असल्याचं सांगितलंय. एकत्र फोटो शेअर करत नाही याचा अर्थ आम्ही एकत्र नव्हतो असा नाही असं तो म्हणालाय. .हिंदुस्तान टाइम्सशी संवाद साधताना मल्हार पाटेकर म्हणाला, “लहानपणीच मला आई-वडिलांकडून परिस्थितीशी लढण्याची जिद आणि ताकद मिळाली . बाहेरच्या लोकांना आमचं कुटुंब कसं दिसतं, याने मला काही फरक पडत नाही. खरं तर, आमचं संपूर्ण कुटुंब भावनिकदृष्ट्या एकमेकांशी घट्ट जोडलेलं होतं. माझे काका आणि चुलत भावंडंसुद्धा याचाच एक भाग आहेत. मला नेहमीच सगळ्यांचं प्रेम मिळालं आणि माझ्यासाठी हीच गोष्ट सर्वात महत्त्वाची आहे. इतक्या सगळ्या गोष्टी व्हायरल होत आहेत, ते किती चुकीचं आहे आम्ही इन्स्टाग्रामवर कुटुंबाचे फोटो शेअर करत नाही, याचा अर्थ आमच्यात आपुलकीचं नातं नाही, असा होत नाही. आई-वडील वेगळे झाल्यानंतरही त्यांच्यात चांगले संबंध होते. त्यांचं ३८-३९ वर्षांचं नातं होतं. त्यामुळे, बाहेरून एखादी गोष्ट जशी दिसते, तशी ती प्रत्यक्षात असेलच असं नाही.'.नानाबद्दलच्या नकोत्या चर्चांवर उत्तर देताना मल्हार म्हणाला, 'कोणाचंही नाव न घेता मला एवढंच सांगायचं आहे की, लोक ज्या प्रकरणाचा विनाकारण उल्लेख करत आहेत, ते प्रकरण आधीच संपलं आहे. न्यायालयाकडून त्याबाबत स्पष्टता मिळाली आहे. तरीही लोक त्याबद्दल बोलत आहेत. अशा लोकांना मी काहीही बोलणार नाही. सत्य तेच राहील. देव त्यांचं भलं करो, एवढंच मला त्यांना सांगायचं आहे.' .मुहूर्त ठरला! राकेश बापटची नवी मालिका 'या' दिवशी येणार भेटीला; स्टार प्रवाहच्या गाजलेल्या मालिकेची वेळ बदलणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.