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तनुश्री दत्ताच्या आरोपांवर नाना पाटेकरांच्या लेकाचा संयम संपला; नाव न घेता दिलं उत्तर; म्हणाला- मी त्यांना एवढंच सांगेन...

MALHAR PATEKAR RESPONDS TO TANUSHREE DUTTA REMARKS AFTER NANA PATEKAR’S DEATH : नाना पाटेकर यांचं निधन झाल्यावर अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने अनेक वक्तव्य केली होती. आता त्यावर नानांचा लेक मल्हार याने वक्तव्य केलंय.
malhar patekar on tanushree dutt

malhar patekar on tanushree dutt

esakal

Payal Naik
Updated on

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं तेव्हा संपूर्ण सिनेसृष्टीला धक्का बसला. नानांवर पुण्यातील डोणजे गावात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नानाच्या जाण्याने सगळ्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. त्यांनी नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून लाखो कुटुंबाना मदत केली. मात्र अभिनेत्री तनुश्री दत्ता त्यांच्या निधनानंतरही अनेक वक्तव्य करत होती. इतकंच नाही तर नाना जिवंत आहे आणि त्यांनी वेष बदलला आहे असं वक्तव्य तिने केलं. त्यावरून सोशल मीडियावर चांगलाच वाद रंगला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत नानांचा मुलगा मल्हारने याप्रकारावर आपलं मत मांडलंय आणि हे प्रकरण आपल्यासाठी संपलं असल्याचं सांगितलंय. एकत्र फोटो शेअर करत नाही याचा अर्थ आम्ही एकत्र नव्हतो असा नाही असं तो म्हणालाय.

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