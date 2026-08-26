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'राझ' नंतर कुठे गायब झाल्या मालिनी शर्मा? 23 वर्षांनी आल्या कॅमेऱ्यासमोर; आता करतायत ‘हे’ काम

RAAZ FAME MALINI SHARMA RETURNS AFTER 23 YEARS: ‘राझ’मधून लोकप्रिय झालेल्या मालिनी शर्मा 23 वर्षांनी पुन्हा कॅमेऱ्यासमोर आल्या असून, बॉलिवूड सोडल्यानंतर आता त्या काय करतात जाणून घ्या.
Malini Sharma Bollywood Exit

Malini Sharma Bollywood Exit

eSakal

Anushka Tapshalkar
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WHERE IS RAAZ ACTRESS MALINI SHARMA NOW: बॉलिवूडमधील काही कलाकार आपल्या अभिनयापेक्षा त्यांच्या लूक आणि खास भूमिकेमुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. अशीच एक अभिनेत्री म्हणजे मालिनी शर्मा. 2002 मध्ये आलेल्या विक्रम भट्ट यांच्या राझ या गाजलेल्या हॉरर चित्रपटात ती दिसली होती. चित्रपटातील ‘आपके प्यार में’ या लोकप्रिय गाण्यामुळे मालिनी शर्मा प्रेक्षकांच्या चांगल्याच लक्षात राहिल्या.

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