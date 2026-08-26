'राझ' नंतर कुठे गायब झाल्या मालिनी शर्मा? 23 वर्षांनी आल्या कॅमेऱ्यासमोर; आता करतायत ‘हे’ काम

WHERE IS RAAZ ACTRESS MALINI SHARMA NOW: बॉलिवूडमधील काही कलाकार आपल्या अभिनयापेक्षा त्यांच्या लूक आणि खास भूमिकेमुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. अशीच एक अभिनेत्री म्हणजे मालिनी शर्मा. 2002 मध्ये आलेल्या विक्रम भट्ट यांच्या राझ या गाजलेल्या हॉरर चित्रपटात ती दिसली होती. चित्रपटातील ‘आपके प्यार में’ या लोकप्रिय गाण्यामुळे मालिनी शर्मा प्रेक्षकांच्या चांगल्याच लक्षात राहिल्या..मालिनी यांनी चित्रपटात येण्यापूर्वी अनेक म्युझिक व्हिडिओमध्येही काम केले होते. बॉम्बे वायकिंग्सच्या (Bombay Vikings) ‘क्या सूरत है’ आणि मिका सिंगच्या (Mika Singh) ‘सावन में लग गई आग’ या गाण्यांमध्ये त्या दिसल्या होत्या. तसेच त्या कॅट्स ‘CATS’ या टीव्ही शोचाही भाग होत्या.याच काळात मालिनी यांनी तुम बिन (Tum Bin) फेम अभिनेता प्रियंशु चॅटर्जी यांच्याशी लग्न केले. मात्र काही वर्षांनी त्यांचा घटस्फोट झाला. 2002 मध्ये त्या 'एनकाउंटर' या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात होण्याच्या अवघ्या 48 तास आधी चित्रपटातून बाहेर पडल्याचेही सांगितले जाते. त्यानंतर त्या हळूहळू मनोरंजन क्षेत्रापासून दूर गेल्या..प्रभासला नेमकं झालंय तरी काय? ऑर्थोपेडिक सर्जनच्या पोस्टने वेधलं फॅन्सचं लक्ष, फॅन्स म्हणाले- ‘अन्ना, तुम्ही ठीक आहात ना?’ POST VIRAL.आता काय करतात मालिनी शर्मा?बॉलिवूडपासून दूर गेल्यानंतर मालिनी यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. त्यांनी ‘द स्लो लोकल' (The Slow Local) नावाचा उपक्रम सुरू केला. या माध्यमातून स्थानिक खाद्यपदार्थ, हस्तकला आणि वेगवेगळ्या कार्यशाळांचे आयोजन केले जात होते.आता मालिनी शर्मा सह्याद्रीच्या डोंगरांमध्ये फार्मस्टे चालवतात. हे ठिकाण पुण्यापासून साधारण दोन तासांच्या अंतरावर असल्याचे सांगितले जाते. त्या स्वतः शेतात भाज्या पिकवतात आणि त्याच शेतातील ताज्या भाज्यांचा वापर करून फार्मस्टेमध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी जेवण तयार करतात..23 वर्षांनंतर पुन्हा कॅमेऱ्यासमोरगेल्या अनेक वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर राहिल्यानंतर मालिनी आता पुन्हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांशी जोडल्या जात आहेत. ‘The Slow Local Diaries’ या माध्यमातून त्या आपल्या सध्याच्या आयुष्याची झलक दाखवत आहेत.पहिला व्हिडिओ शेअर करताना त्यांनी लिहिले की, खूप वर्षांनंतर त्या पुन्हा कॅमेऱ्यासमोर आल्या आहेत. मात्र यावेळी मेकअप किंवा संवाद नाहीत, तर त्या मनापासून आपले खरे आयुष्य दाखवत आहेत..आपण इतकी वर्षे कुठे होतो, असा प्रश्न विचारणाऱ्या चाहत्यांनाही मालिनी यांनी उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, “मी मालिनी आहे. ‘राझ’नंतर 23 वर्षांनी पुन्हा कॅमेऱ्यासमोर आले आहे. मी कुठे गायब झाले, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर मी जिवंत आहे, इथेच आहे.”बॉलिवूडच्या झगमगत्या दुनियेतून बाहेर पडून सह्याद्रीच्या निसर्गरम्य वातावरणात शेती, स्थानिक खाद्यपदार्थ आणि फार्मस्टेचा व्यवसाय करणाऱ्या मालिनी शर्मा यांचा प्रवास नक्कीच वेगळा आहे. आता त्या पुन्हा कॅमेऱ्यासमोर येत असून, आपल्या आयुष्याची ही नवी बाजू चाहत्यांसोबत शेअर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.