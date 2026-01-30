'मी भगवान विष्णूंचा दहावा अवतार कल्कीला पाहिलंय' साध्वी झालेल्या ममता कुलकर्णींचा दावा, गाईबद्दल बोलताना म्हणाल्या...

Mamta Kulkarni Says Kalki Avatar Has Appeared: दिग्दर्शक अमित प्रजापती यांचा 'गोदान' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमामध्ये भारतीय संस्कृतीसह सनातन धर्मातील गायींचं महत्त्व सांगण्यात आलय. या सिनेमात संस्कृतीबरोबर वैज्ञानिक आणि सामाजिक बाजू देखील मांडण्यात आलीय. दरम्यान अशातच बॉलिवूड अभिनेत्री आणि साध्वी ममता कुलकर्णी हिने या 'गोदान' सिनेमाचं समर्थन केलंय. यावेळी बोलताना तिने नागरिकांना सल्ला देत भगवान विष्णूचा १० व्या अवताराचं दर्शन झाल्याचही म्हणाली. .भगवान विष्णूंचा कल्की अवतार पाहिला - ममता कुलकर्णीममता कुलकर्णीने एका मुलाखतीत बोलताना असा दावा केलाय की, 'मी भगवान विष्णूच्या कल्की अवतार पाहिलाय. तसंच आता भविष्यात असा काळ येणार आहे, जेव्हा गाई दूध देणं थांबवतील. जसं आपण पाण्याचा अपव्यय करतोय, तसंच गो मातेचाही होतय.' यावेळी बोलताना त्यांनी २५ वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर त्या समाधी अवस्थेत पोहचल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्यावेळी भगवान विष्णूच्या १० व्या अवतराचं कल्कीचं दर्शन झाल्याचं ती म्हणाली..कुराण, बायबलमध्ये गायीचा उल्लेख - ममता कुलकर्णीपुढे बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाली की, 'गोदान' नावाचा सिनेमा प्रेरणादायी सिनेमा आहे. त्या सिनेमामध्ये भारतीय संस्कृती, विज्ञान आणि संवेदनशीलता दाखवण्यात आलीय. हे खरंच खुप आनंददायी आहे. गायीचा उल्लेख केवळ हिंदू धर्मात वेदांमध्येच नाहीतर बायबल, पुराणामध्ये गायीबद्दल मी वाचलाय.' .दरम्यान ममता कुलकर्णी यांना अखाड्यातून काढण्यात आलंय. किन्नर अखाड्यात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याबद्दले केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय. अखाड्याच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या सखोल विचार-विनिमयानंतर हा निर्णय अंतिम करण्यात आला..Prajakta Mali : स्वप्नातून पडद्यावर उतरलेली ‘फुलवंती’! प्राजक्ता माळीच्या जिद्दीची कहाणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.