Premier

'मी भगवान विष्णूंचा दहावा अवतार कल्कीला पाहिलंय' साध्वी झालेल्या ममता कुलकर्णींचा दावा, गाईबद्दल बोलताना म्हणाल्या...

Mamta Kulkarni Claims She Saw Lord Vishnu’s Kalki Avatar: ‘गोदान’ चित्रपटाच्या समर्थनादरम्यान बोलताना ममता कुलकर्णी यांनी धक्कादायक दावा केला आहे. त्यांनी २५ वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर भगवान विष्णूंच्या दहाव्या अवताराचे म्हणजेच कल्की अवताराचे दर्शन झाल्याचे सांगितले.
Mamta Kulkarni Claims She Saw Lord Vishnu’s Kalki Avatar:

Mamta Kulkarni Claims She Saw Lord Vishnu’s Kalki Avatar:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Mamta Kulkarni Says Kalki Avatar Has Appeared: दिग्दर्शक अमित प्रजापती यांचा 'गोदान' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमामध्ये भारतीय संस्कृतीसह सनातन धर्मातील गायींचं महत्त्व सांगण्यात आलय. या सिनेमात संस्कृतीबरोबर वैज्ञानिक आणि सामाजिक बाजू देखील मांडण्यात आलीय. दरम्यान अशातच बॉलिवूड अभिनेत्री आणि साध्वी ममता कुलकर्णी हिने या 'गोदान' सिनेमाचं समर्थन केलंय. यावेळी बोलताना तिने नागरिकांना सल्ला देत भगवान विष्णूचा १० व्या अवताराचं दर्शन झाल्याचही म्हणाली.

Loading content, please wait...
Actor
actress
bollywood actress
Entertainment news
Lord Vishnu

Related Stories

No stories found.