Premier

'तुझे केस विचित्र आहेत' ऑडिशनवेळी मंदार जाधवला दिलेलं रिजेक्शनचं विचित्र कारण, म्हणाला...

MANDAR JADHAV AUDITION REJECTION STORY:'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' फेम मंदार जाधव यांनी त्यांच्या संघर्षाच्या काळातील ऑडिशनचा एक अनोखा अनुभव शेअर केला.
MANDAR JADHAV

MANDAR JADHAV

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MANDAR JADHAV REJECTED BECAUSE OF HIS HAIR: 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' या मालिकेतून मंदार जाधवला वेगळी ओळख मिळाली. त्याने मराठीसह हिंदी मनोरंजविश्वातही स्वत:ची ओळख निर्माण केली. दरम्यान नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मंदारने ऑडिशनचा किस्सा सांगितलाय. यावेळी त्याने केसावरून त्याला रिजेक्शन मिळाल्याचही तो म्हणाला.

Loading content, please wait...
Actor
marathi actor
Entertainment Field
marathi entertainment