'तुझे केस विचित्र आहेत' ऑडिशनवेळी मंदार जाधवला दिलेलं रिजेक्शनचं विचित्र कारण, म्हणाला...

MANDAR JADHAV REJECTED BECAUSE OF HIS HAIR: 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' या मालिकेतून मंदार जाधवला वेगळी ओळख मिळाली. त्याने मराठीसह हिंदी मनोरंजविश्वातही स्वत:ची ओळख निर्माण केली. दरम्यान नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मंदारने ऑडिशनचा किस्सा सांगितलाय. यावेळी त्याने केसावरून त्याला रिजेक्शन मिळाल्याचही तो म्हणाला. .मंदारने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखत बोलताना मंदार म्हणाला, 'मला आयुष्यातील तीन ऑडिशन्स आजही लक्षात आहेत. मी पहिली ऑडिशन अलादिनसाठी दिली होती. तेव्हा काही लोक मला एका खोलीत घेऊन गेले. त्यानंतर मला सांगण्यात आलं की, अलादिन खोलीत बंद आहे. आणि ती समोरच्या खिडकीतून तो बाहेर जाऊ शकतो. पंरतु तिथं खरी खिडकी नव्हती, प्लेन भिंत होती आणि टेबल होता. त्या सीनमध्ये मी त्यांना डायलॉग्स बोलून दाखवले आणि सीन करून दाखवला, त्यावेळी टेबलसुद्धा मोडला. मग त्यांनी मला स्वत:हून थांबायला सांगितलं आणि माझं त्या भूमिकेसाठी कास्टिंग झालं.'.पुढे बोलताना मंदार म्हणाला, 'माझा दुसरं ऑडिशन हिंदी शोसाठी होतं. त्यासाठी मला अमिताभ बच्चन यांच्या अमर अकबर अँथनीमधील सीन देण्यात आला होता. मी दोन दिवस घरी त्याचा सराव केला. मी खास बँडेज घेऊन सेटवर गेलो होतो. कारण ड्रंक सीनमध्ये बँडेज आरशाला लावतानाचा तो सीन होता. ती माझी ऑडिशनसुद्धा सगळ्यांना आवडली होती.'.त्यानंतर त्याने रिजेक्शनबद्दल सांगितलं. तो म्हणाला की, 'आपके बाल अच्छे नही है'हे कारण देत मला रिजेक्ट केलं होतं. तेव्हा मला हे कारण फार विचित्र वाटलं. कारण शुटिंग सुरु झाल्यावर हेअरकट केला असता. परंतु या सगळ्या गोष्टीतून मी फार शिकलो. तुम्ही फिटनेसकडे लक्ष द्या, बारीक आहात, अशी कारणं मला देण्यात आली. .'बाल्कनीतून खाली उडी...' मंदार जाधवने सांगितला डिप्रेशनमधला थरकाप उडवणारा प्रसंग, म्हणाला 'काम नव्हतं म्हणून...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.