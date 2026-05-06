"मी 700-800 ऑडिशन दिल्या" सुख म्हणजे फेम अभिनेत्याने उलगडला स्ट्रगलचा काळ "दत्तगुरूंच्या कृपेने.."

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सुख म्हणजे नक्की काय असतं मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेला अभिनेता मंदार जाधवने नुकतंच त्याच्या स्ट्रगलच्या काळावर भाष्य केलं. मंदारने मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्यापूर्वी आधी हिंदी मालिकांमध्ये काम केलं आहे. त्याच्या आयुष्यातील कठीण काळाचा सामना त्याने कसा केला हे त्याने उघड केलं. .मंदारने नुकतीच सर्व काही या युट्युब चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने त्याच्या स्ट्रँगलच्या काळाविषयी सांगितलं. त्याने अल्लादिन मालिकेत काम केलं होतं. या मालिकेत त्याची निवड कशी झाली हे त्याने उघड केलं. .मंदारने सांगितलं की,"माझा लहान भाऊ मेघनसोबत मी ऑडिशनला गेलो होतो. तिथेच मला विचारणा झाली. ते म्हणाले आम्ही जशा मुलाच्या शोधात आहोत तू तसाच आहेस तू. या मालिकेत काम करशील का ? त्यावर मी होकार दिला. तिथून माझा प्रवास सुरु झाला. माझ्या पहिल्या मालिकेसाठी मला स्ट्रगल करावा लागला नाही. "."पण कलाकार म्हणून काम करणं कठीण असतं. इंडस्ट्रीत संघर्ष आहे. माझी पहिली मालिका संपली तेव्हा मला बऱ्यापैकी लोकप्रियता मिळाली. 2-2.5 वर्षं ती मालिका सुरु होती. त्यानंतर माझा स्ट्रगल सुरु झाला. मला अभिनेता व्हायचं नव्हतं पण ते माझ्या नशिबात लिहिलेलं होतं. मालिका करत असतानाच मला अभिनय आणतो याची जाणीव झाली. मालिका संपली तेव्हा मी खूप बारीक होतो. त्यामुळे ऑडिशनला गेल्यावर तू खूप बारीक आहेस, बॉडी बनव, हिरोसारखं बन आधी असे सॅले दिले जायचे. तेव्हा मला जाणीव झाली की जर काम पाहिजे असेल तर तुम्हाला काही गोष्टी कराव्या लागतील. मग मी स्वतःवर काम केलं. मी हिंदीमध्ये 700-800 ऑडिशन दिल्या आहेत. चार -पाच वर्षं हे सुरु होतं. मला बऱ्याचदा नकार मिळाला आहे."."पहिल्या मालिकेनंतर दुसरं काम मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. जिथे जायचो तिथे नकार मिळत होता. तेव्हा मी ठरवलं होतं की एक चांगली मालिका केली आहे त्यात काम केलं आहे त्यामुळे या क्षेत्रातच राहायला हवं. हा स्ट्रगल सुरु असतानाच स्टार प्रव्ह्च्या श्री गुरुदेव दत्त मालिकेसाठी मेघनला फोन आला. पण त्यावेळी तो एक हिंदी मालिका करत होता. मग त्याने माझं नाव सुचवलं. संतोष देवधर सरांनी मला फोन केला. मी ऑडिशनला गेलो. ऑडिशन छान झालं. ती मालिका मला मिळाली. दत्तगुरूंच्या कृपेनेच मला ती मालिका मिळाली." असं तो म्हणाला.