'आता गुवाहाटी फाइल्स...' मंगेश देसाई यांचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाले...'आता धर्मवीर 3 नाहीतर...'

Mangesh Desai Hints at ‘Guwahati Files’ Instead of Dharmaveer 3: मंगेश देसाई यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत धर्मवीर 3 ऐवजी ‘गुवाहाटी फाइल्स’ असा नवा सिनेमा करण्याची शक्यता व्यक्त केली. हा प्रोजेक्ट 2027–2028 दरम्यान होऊ शकतो अशी सूचक माहिती त्यांनी दिली.
Mangesh Desai Hints at 'Guwahati Files' Instead of Dharmaveer 3

Mangesh Desai Hints at ‘Guwahati Files’ Instead of Dharmaveer 3

Apurva Kulkarni
Updated on

मंगेश देसाई यांचा धर्मवीर हा सिनेमा शिवसेनेचे दिवंगत ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. धर्मवीर हा सिनेमा 2022 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर एकनाथ शिंद यांनी काही आमदार आणि खासदारांसह उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली होती. तसंच भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर काही दिवस धर्मवीर 2 हा सिनेमा देखील प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या सिनेमामध्ये एकनाथ शिंदेंनी भाजपसोबत युती करत सत्ता स्थापन का केली? हे दाखवण्यात आलं होतं.

