काकू काय म्हणतेस आई म्हण... साखरपुड्यात विहीणबाई सुनेला ओरडल्या; मंजिरी ओकने असा सावरला प्रसंग

छोटा आणि मोठा पडदा गाजवणारा लोकप्रिय अभिनेता प्रसाद ओक आणि निर्माती मंजिरी ओक यांच्या मोठ्या मुलाचा म्हणजेच सार्थकचा महिन्याभरापूर्वी साखरपुडा झाला. अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने या साखरपुड्याची फोटो शेअर केले होते. आम्हाला याचा फार गाजावाजा करायचा नव्हता असं मंजिरी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाली होती. प्रसाद आणि मंजिरी यांना इतका मोठा मुलगा आहे हे पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. आता एका मुलाखतीत मंजिरीने त्यांच्या साखरपुड्यातला प्रसंग सांगितलाय. .अभिजात मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मंजिरी म्हणाली, ' आपल्याकडे सासू सुनेच्या नात्याबद्दल खूप बोललं जातं. माझ्या मुलाचा साखरपुडा होता तेव्हा माझी होणारी सून माझ्याकडे आली आणि म्हणाली काकू लोक विचारतायेत की हीच तुझी सासू आहे का! तिचं बोलणं तिच्या आईने ऐकलं आणि त्या तिला ओरडल्या की काकू का म्हणतेस आई म्हण. तेव्हा मीच त्यांना सांगितलं की आई एकच असते जी जन्म देते. तिने मला आई म्हणाव यासाठी अट्टहास करू नका आणि ते मलाही नकोय. आई म्हणायचं आणि मनात आईसारखी भावना नसेल त्यापेक्षा आई नको म्हणूस आणि मनात आईसारखी भावना ठेव.'.सुनेला मंजिरीने दिलाय हा सल्ला सुनेला आपण काय सांगितलंय याबद्दल बोलताना मंजिरी म्हणाली, 'मी तिला पहिल्याच दिवशी सांगितलय की मी काही परिपूर्ण स्त्री नाही. माझ्याकडूनही चुका होऊ शकतात. त्यामुळे असं धरून चालू नको की चुका या तुझ्याकडून होतील. माझ्याकडूनही होऊ शकते. गेली 20-25 वर्ष मी एकटीने संसार करत आहे त्यामुळे माझं घर, माझं स्वयंपाक घर हे सर्व माझं आहे पण मी असं म्हणणार नाही की तू त्यामध्ये काहीच बदलू नकोस. आपण हळूहळू पुढे जाऊयात. तुला माझ्याशी काही बोलावसं वाटलं तर बिनधास्त बोल आपण चर्चेतून मार्ग काढू.' .सार्थक परदेशात असतो. तो तिथेच सेटल झालाय. प्रसाद मंजिरीची होणारी सून ही पेशाने फिजीओथेरपिस्ट आहे. ती अमराठी आहे. त्यांची सून मारवाडी आहे.