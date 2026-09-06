महात्मा गांधींच्या भूमिकेत दिसणार मनोज बाजपेयी; १० किलो वजन घटवलं, नवा लूक पाहून चाहते शॉक

MANOJ BAJPAYEE MAHATMA GANDHI LOOK GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: मनोज बाजपेयी हे भारतीय सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. वेगवेगळ्या भूमिका त्यांनी आपल्या अभिनयाने जिवंत केल्या. 'गँग्स ऑफ वासेपूर'मधील सरदार कान असो किंवा 'द फॅमिली मॅन'मधील श्रीकांत तिवारी असो प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. दरम्यान आता ते पुन्हा एकदा एका आगळ्या-वेगळ्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .मनोज बाजपेयी लवकरच दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांच्या आगामी सिनेमात महात्मा गांधींची भूमिका साकारणार आहे. या सिनेमाच्या शुटिंगला लखनऊमध्ये सुरुवात झाली. यासाठी मनोज बाजपेयी यांनी १० किलो वजन कमी केलं असून त्यांचा लूक पाहून चाहतेही शॉक झालेत. .महात्मा गांधींच्या भूमिकेसाठी मनोज बाजपेयी यांच्या लूकमध्ये मोठे बदल केलेत. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये त्यांचा लूक गांधीजींच्या व्यक्तिरेखेशी जुळता दिसत आहे. दरम्यान याच लूकसाठी त्यांनी १० किलो वजन कमी केल्याचं बोललं जातय. .दरम्यान या सिनेमाबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आली नसून या सिनेमातून महात्मा गांधींचं आयुष्य, त्यांचे विचार आणि संघर्ष एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून मांडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसंच विशेष म्हणजे संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास दाखवण्याऐवजी गांधीजींच्या आयुष्यातील अशा २१ दिवसांवर या सिनेमाची कथा आधारित असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे या सिनेमाच्या कथेबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सध्या सिनेमाच्या शूटिंगला लखनऊमध्ये सुरुवात झाली असून मनोज बाजपेयींच्या गांधीजींच्या भूमिकेतील लूकची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. वाजपेयी यांच्या नव्या लूकचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताय. .'त्यामुळे मी शिल्पाच्या जोरात कानाखाली मारली' 'ठरलं तर मग' फेम अभिनेत्रीनं सांगितला शिल्पा शेट्टीसोबतचा किस्सा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.