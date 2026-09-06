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महात्मा गांधींच्या भूमिकेत दिसणार मनोज बाजपेयी; १० किलो वजन घटवलं, नवा लूक पाहून चाहते शॉक

MANOJ BAJPAYEE TO PLAY MAHATMA GANDHI IN SUDHIR MISHRA'S NEXT FILM: मनोज बाजपेयी आगामी सिनेमात महात्मा गांधींची भूमिका साकारणार आहेत. सुधीर मिश्रा यांच्या या सिनेमाच्या शूटिंगला लखनऊमध्ये सुरुवात झाली असून भूमिकेसाठी त्यांनी १० किलो वजन कमी केलं आहे.
Manoj Bajpayee as Mahatma Gandhi

Manoj Bajpayee as Mahatma Gandhi

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MANOJ BAJPAYEE MAHATMA GANDHI LOOK GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: मनोज बाजपेयी हे भारतीय सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. वेगवेगळ्या भूमिका त्यांनी आपल्या अभिनयाने जिवंत केल्या. 'गँग्स ऑफ वासेपूर'मधील सरदार कान असो किंवा 'द फॅमिली मॅन'मधील श्रीकांत तिवारी असो प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. दरम्यान आता ते पुन्हा एकदा एका आगळ्या-वेगळ्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे.

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