‘फॅमिली मॅन’तिवारी पहायला मिळणार गांधीजींच्या भूमिकेत, महात्मा गांधींजींच्या बायोपिकमध्ये मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिकेत

मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता मनोज वाजपेयी याने आपल्या अभिनयातून स्वत:ची एक ओळख निर्माण केलीय. फॅमिली मॅन या सीरिजमधून तिवारीचं पात्र तर प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. चाहते त्याच्या सीरिजची आतुरतेने वाट पाहतात. प्रत्येक पात्रात मनोज वाजपेयी हे प्रेक्षकांच्या मनात आपल्या अभिनयाची छाप पाडतात. अशातच आता मनोज वायपेयी हे नव्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .महात्मा गांधी यांच्या जीवनावर आधारित नव्या चित्रपटाबाबत गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या आगामी बायोपिकमध्ये मनोज वाजपेयी हे महात्मा गांधी यांची भूमिका साकारणार आहेत. सुधीर मिश्रा यांनी समाजमाध्यमावर एका पोस्टद्वारे ही माहिती दिली..पोस्टमध्ये ते म्हणाले की, "ही साधारण योजना आहे. सगळं सुरळीत पार पडेल, हीच अपेक्षा." असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या या विधानामुळे प्रकल्पाबाबतची पहिली अधिकृत माहिती समोर आली असून, कलाकार निवडीबाबत सुरू असलेल्या अंदाजांना आता विराम मिळाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या बायोपिकचे चित्रीकरण यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात कोलकाता येथे सुरू होणार आहे. .मात्र, चित्रपटाच्या कथानकाची मांडणी, इतर कलाकार आणि प्रदर्शनाची तारीख याबाबत अद्याप कोणतीही सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. या चित्रपटातून गांधीजींच्या आयुष्याचा कोणता टप्पा किंवा कोणता दृष्टिकोन मांडला जाणार, हे पुढील घोषणांतून स्पष्ट होणार आहे..Interview : "मनाच्या संभ्रम अवस्थेचा घेतलेला शोध"- अशोक शिंदे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.