अभिनयातून व्यवसायाकडे वळला अभिजित केळकर; ‘प्रत्येक घासात अस्सल चव’ देण्याचा निर्धार

MARATHI ACTOR ABHIJIT KELKAR BEGINS NEW JOURNEY: मराठी कलाविश्वातील अनेक कलाकार आपल्या अभिनयासोबतच वेगळ्या क्षेत्रातही स्वताची ओळख निर्माण करताना दिसत असतात. कित्येक कलाकार अभिनय क्षेत्रातील कौशल्यासोबतच, आपलं स्वतंत्र व्यवसायही साकारत असतात. या पार्श्वभूमीवर अभिनेता अभिजित केळकरने गुढीपाडव्याला स्वत:चा मसाल्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे.. त्याच्या या ब्रॅंडचं नाव 'अस्सल केळकर मसाले' असं ठेवण्यात आले आहे. "प्रत्येक घासात अस्सल चव" असा संदेश देत त्याने ही आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली. या निर्णयामागे भारतीय स्वयंपाकात मसाल्यांचं असलेले महत्व लक्षात घेतल्याचंही दिसून येतं. .त्याच्या या नव्या प्रवासासाठी अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अभिनयाच्या क्षेत्रात स्वतची वेगळी छाप सोडलेल्या अभिजितने आता उद्योजकतेकडेहीं पाऊल टाकले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने नव्या व्यवसायाबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे..