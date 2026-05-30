तो ३०- ४० जण घेऊन माझ्या घराजवळ... पुसदमध्ये 'चला हवा येऊ द्या' फेम अंकुर वाढवेवर टोळक्याकडून हल्ला; नेमकं काय घडलं?

झी मराठीवरील 'चला हवा येऊ द्या' या कार्यक्रमातून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय मराठी अभिनेता अंकुर वाढवे याने एक पोस्ट शेअर करत धक्कादायक माहिती दिली आहे. आपण लोकेशनवर असल्याचं समजताच टोळक्यांकडून आपल्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याचं त्याने म्हटलंय. हा प्रकार पुसदमध्ये घडलाय. त्यामुळे इंडस्ट्रीमध्ये घबराटीचं वातावरण आहे. जवळपास २० ते ३० जणांनी त्याच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं सांगितलं आहे. वसंत नगर पोलिसांनी यात लक्ष देत प्रकरण वाढण्यापासून थांबवलं. नेमकं काय घडलेलं हे अंकुरने सांगितलं आहे. .अंकुरने सुरुवातीला पोस्ट करत लिहिलं, 'काल पुसद मधे माझ्यावर २० ते ३० लोकांच्या टोळक्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला वसंत नगर पोलीस स्टेशन च्या मध्यस्थी ने प्रकरण टळलं, पण यावरून लक्षात येते की पुसद मधे गुन्हेगारी वाढलेली आहे यावर प्रशासनाने लक्ष देणं गरजेचं आहे.' त्यानंतर अंकुरने फेसबुकवर लाइव्ह येत सांगितलं की, 'नमस्कार, आताच थोड्यावेळापूर्वी मी एक पोस्ट शेअर केली. त्याच्यावरून खूप जणांचे मला फोन आले. मला काही झालेलं नाही. पुसदमध्ये एका सिनेमाचं शुटिंग सुरू होतं. त्या सिनेमात माझे काही मित्र काम करत होते. जेव्हा त्यांना कळलं की मी पुसदमध्ये आहे. तेव्हा ते मला भेटायला आले.'.तो पुढे म्हणाला, 'त्यात काही असे जण होते, ज्यांनी मद्यपान केलं होतं.ते घरी आल्यानंतर आमच्या शेजारच्या घरावर लघुशंका करत होते. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून, आम्ही त्यांना तिथून परत पाठवलं.पण, त्यांच्यामध्ये एक मुलगा होता, ज्याची चूक होती, तो एकटा ३०-४० जण मारहाण करण्यासाठी घेऊन आला होता. यावेळी त्यातील काही लोकांनी मला ओळखलं. परिस्थिती अधिक चिघळू नये म्हणून आम्ही ते प्रकरण तेव्हाच सोडून दिलं.' .यापुढे अभिनेत्याने म्हटलं,"सकाळी उठल्यानंतर मला जाणवलं की, त्यांनी मद्यपान केलेलं म्हणून आपण त्यांना परत पाठवलं. पण, जर माझ्यासारख्या व्यक्तीसोबत असं काही घडत असेल तर सर्वसामान्यांना काय सहन करावं लागत असेल. यावरून पुसदमध्ये किती गुन्हेगारी वाढली आहे, हे लक्षात येतं. मी पोलीस स्टेशनमध्ये संपर्क साधून तक्रार दाखल करायची आहे, असं सांगितलं. पोलिसांनी संबंधित तरुणाला बोलावलं. मी त्याला एवढंच सांगितलं की, ज्या घरावर तू लघुशंका करत होता, त्या घरातील वहिनींची माफी माग. खरंतर, या संपूर्ण घटनेतून मला एकच गोष्ट जाणवली की, पुसदमध्ये वाढत्या गुन्हेगारीकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.'