बॉलिवूडमध्ये का जात नाही अंकुश चौधरी? सांगितलं खरं कारण; म्हणतो, 'आपण एखाद्या राज्याचे राजा असतो तेव्हा...'

मराठी सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार म्हणवला जाणारा अंकुश चौधरी प्रेक्षकांचा प्रचंड आवडता आहे. त्याच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्याने अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलंय. त्याने त्याचं वैयक्तिक आयुष्य कायमच सोशल मीडियापासून दूर ठेवलंय. सध्या अनेक कलाकार हिंदी चित्रपटात दिसत आहेत. बॉलिवूडमध्ये मराठी कलाकारांचा डंका गाजतोय. अंकुशने देखील त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीला काही हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलेलं. मात्र त्यानंतर तो बॉलिवूड चित्रपटांत दिसला नाही. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अंकुशने त्याच्या हिंदी चित्रपटात काम न करण्याचं कारण सांगितलं आहे. .अंकुशने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात त्याला बॉलिवूडबद्दल विचारणा करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना तो म्हणाला, 'मला हिंदी सिनेमांच्या ऑफर्स आल्या आहेत. पण, त्यातील बऱ्याच ऑफर्स या सपोर्टिव्ह रोलसाठी असतात. तसं मला करायचं नाही. जेव्हा आपण एखाद्या राज्याचे राजा असतो. तेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन काही करायची गरज नसते. माझ्यावर प्रेम करणारी प्रेक्षक मंडळी मी जमा केली आहेत, त्यांना सोडून मी दुसरीकडे जातोय आणि त्यांच्याकडून अपेक्षा करतोय मला असं वाटतं की मी माझ्या प्रेक्षकांमध्ये मी खूश आहे. त्यांच्यासाठी नवीन भूमिका, नवं काम करायला मला आवडतं.'.अंकुश चौधरी लवकरच 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' सिनेमात दिसणारा आहे. त्याच्यासोबत सिनेमात अंकुश चौधरी, अभिजीत चव्हाण, संतोष जुवेकर, कुशल बद्रिके हे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत. तर नेहा खान, विदुला चौघुले, रुचिरा जाधव यांच्याही भूमिका आहेत. विजू माने दिग्दर्शित 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' चित्रपट ३१ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .आमचा सर्वात मोठा आशीर्वाद आला... अभिनेत्री करिश्मा तन्ना झाली आई, गुरुपौर्णिमेच्या शुभमुहूर्तावर दिला गोंडस मुलाला जन्म.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.