ती सगळ्यांसमोर पाणउतारा करायची... अशोक शिंदेनी सांगितलं सेटवर कशा वागायच्या अलका कुबल; पहाटे साडे पाचला...

आपल्या अभिनयाने मराठी इंडस्ट्रीमधील एक काळ गाजवणाऱ्या अभिनेत्री म्हणजे अलका कुबल. त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक हिट सिनेमे दिले. आता अभिनेते अशोक शिंदे यांनी एका मुलाखतीत अलका कुबल या सेटवर कशा वागायच्या याबद्दल सांगितलंय. अभिनेते अशोक शिंदे सध्या स्टार प्रवाहवरील 'सुना येती घरा' या मालिकेत दिसतायत. एव्हरग्रीन अभिनेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. अशोक यांनी अलका यांच्यासोबत अनेक चित्रपटात काम केलंय. अलका या वेळेबद्दल खूप काटेकोर होत्या असं ते मुलाखतीत म्हणालेत. .अशोक यांनी राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, 'ती मला सीनियर होती. माझ्या आधी दोन सिनेमे तिचे आले होते. ती त्यावेळी मला अगदी फाडूनच खायची. नऊच्या शिफ्टला मी जर 9:10 किंवा 9:15 ला आलो तर संपलं. मग ती सगळ्यांसमोर पान उतारा करायची. मग आम्ही मान खाली घालून राहायचं कारण ती भयंकर चिडलेली असायची. आम्ही दोघांनी साधारण 23 सिनेमे हीरो हीरोइन म्हणून केले आहे. कोल्हापूरला तिचा आणि तिच्या नवऱ्याचं प्रोडक्शन हाऊस आहे. त्याच प्रोडक्शन अंतर्गत आम्ही सुहासिनीची सत्वपरीक्षा हा सुपरहिट सिनेमा केला होता.' .ते पुढे म्हणाले, 'ती मला म्हणायची की अशोक आज रात्री जागरण वगैरे करू नको कारण उद्या सकाळी लवकर ची शिफ्ट आहे. सातची शिफ्ट असली की साडेसहाला खाली जमायचं असायचं पण ती सकाळी साडेपाच वाजताच येऊन बेल मारायची. हे लोक दिग्गज असूनही आपल्या कामात अगदी चोख असायचे.' यासोबतच त्यांनी अशोक सराफ यांचीही एक आठवण सांगितलीये. ते म्हणाले, 'अशोक सराफ यांच्याकडून टाइमिंग बाबत शिकलो. सिनेमाच्या सेटवर ते कधीच कुणाला मला लवकर सोडणार नाहीत का? असं ते विचारत असलेलं मी ऐकलं नाही. एखादी वेळ त्यांना दिली की दुसऱ्या दिवशी ते अगदी त्याच वेळेला सेटवर हजर असायचे.'.अशोक मामांबद्दलचा किस्सा सांगताना ते म्हणाले, 'एकदा एका सिनेमाच्या सेटवर त्यांना काहीही काम दिलं नव्हतं तरीही ते चार दिवस सेटवर असेच बसून होते. एकदा मी न राहून त्यांना विचारलं की तुम्ही त्यांना सांगितलं नाही का की तुमचं वाल्या शूटिंग आधी करून घ्या तुम्ही असंच बसून आहात. यावरती मला म्हणाले की मी त्यांना आधीच माझ्या या तारखा दिल्या आहेत मग मी त्यांना कसं काय सांगायचं. मला इथे या तारखांना थांबणं गरजेचं आहे.'.लग्न करून मराठी कुटुंबात आली, महिन्याभरानंतर सकाळी उठून रडू लागली जिनिलिया; रितेशही घाबरला; आता सांगितलं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.