हार्दिकने थेट अक्षयाच्या घरी जावून घातलेली लग्नाची मागणी, सासू-सासऱ्यांना म्हणालेला...'मी किती फाटका ते तुमच्या मुलीला...'

HEARTFELT MARRIAGE PROPOSAL : तुझ्यात जीव रंगला मालिकेतून अंजली आणि राणा दा यांची जोडी प्रचंड हिट झाली. या सिनेमात अक्षया देवधर आणि हार्दिक जोशी यांनी मुख्य भूमिका साकारली होती. ही मालिका जवळपास साडेचार वर्ष चालली. मालिका संपल्यानंतर या दोघांनी लव्ह मॅरेज सुद्धा केलं. जेव्हा अक्षया आणि हार्दिक यांच्या साखरपुड्याची बातमी समोर आली तेव्हा चाहत्यांना आनंद झाला होता. मे २०२२ मध्ये त्यांनी साखरपुडा केलं. त्यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये दोघांचा पारंपरिक पद्धतीनं विवाहसोहळा पार पडला. .दरम्यान अशातच आता हार्दिक आणि अक्षया यांनी 'द अनुरुप शो'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना हार्दिक म्हणाला की, 'मी अक्षयला थेट तिच्या घरी जाऊनच मागणी घातली होती. माझी आई माझ्या लग्नासाठी मागे लागायची. तिला अक्षया सुद्धा खुप आवडत होती. तिने आधीच अक्षयाला सांगितलेलं की, 'मला तू सून म्हणून आवडतेस' परंतु हे तिचं बोलणं मला माहितीचं नव्हतं. तेव्हा मी अक्षयाच्या घरी जाऊन तिच्या आईबाबांना थेट विचारलं की, 'बघा मी किती फाटका आहे ते तुमच्या मुलीला माहितीय. माझी लाईफस्टाइल, खर्च याची तिला सगळी कल्पना आहे. तसंच मला तुमच्याविरोधात जाऊन सुद्धा काहीच करायचं नाही. असं बोललो आणि मी तिच्या घरुन निघून गेलो.'.यावर अक्षयाने सुद्धा प्रतिक्रिया दिली. ती म्हणाली, 'माझ्या घरच्यांना सगळं माहित होतं. त्यांचं फक्त इतकंच होतं की, 'तू जे नातं सुरु करणार आहेस तर ते शेवटपर्यंत निभाव.'तेव्हा मी हार्दिकसाठी १०० टक्के तायर होते. त्यानंतर महिन्याभरांनी माझ्या घरच्यांना पटलं. सगळे तयारच होते, परंतु त्यांना थोडा वेळ लागला.' .पुढे हार्दिक म्हणाला, 'एकदिवस अक्षयाने मला अचानक लग्नाच्या तारखा पाठवल्या. दोन दिवसात साखरपुडा सुद्धा ठऱला. अक्षयाचा जन्म अक्षय्य तृतीयेचा आहे. त्यामुळे २३ मे २०२२ रोजी अक्षय्य तृतीया होती. म्हणून लगेच साखरपुडा केला. तेव्हा माझी आई तर खूप जास्त खूश होती.'.