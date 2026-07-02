'बाल्कनीतून खाली उडी...' मंदार जाधवने सांगितला डिप्रेशनमधला थरकाप उडवणारा प्रसंग, म्हणाला 'काम नव्हतं म्हणून...'

MARATHI ACTOR MANDAR JADHAV MENTAL HEALTH: 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' या मालिकेतून घराघरात पोहचलेल्या मंदार जाधव याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. आज मालिका विश्वातील आघाडीचा अभिनेता म्हणून त्याची ओळख आहे. परंतु एक काळ असा होता जेव्हा मंदारकडे काहीच काम नव्हतं. त्यामुळे तो डिप्रेशनमध्ये गेला होता. नुकत्याच त्याने एका मुलाखतीत त्याच्या कठीण काळाबद्दल सांगितलय. .मंदार जाधवने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना म्हणाला की, 'मी लहानपणापासून फार हट्टी आहे. पंरतु आयुष्यात असा एक काळ आलेला, ज्यानंतर मी संयम ठेवायला शिकलो. जेव्हा ४ ५ वर्ष हातात काहीच काम नव्हतं. आयुष्य, करिअर घडवण्याच्या वयात मी घरी बसून होतो. तेव्हा मी प्रचंड डिप्रेशनमध्ये गेलेलो. असं वाटलेलं की, स्वत:ला संपवावं. मला वाटलेलं मी इतरांपेक्षा फार कमी आहे, त्यामुळे मी पुढे जात नाहीय.'.'माझ्या आईबाबांनी ही गोष्ट माहित नाही पण मी आज तुम्हाला सांगतोय. ज्यावेळी मला डिप्रेशन आलेलं, त्यावेळी मला असं वाटलेलं की, 'आपण जीव द्यावा. मी नवव्या माळ्यावर राहत होते. तेव्हा बाहेर बाल्कनी होती. या बाल्कनीत उभं राहवं आणि खाली उडी मारवी. पण लगेच दुसऱ्या क्षणी विचार आला की, हात-पाय मोडले तर मला आयुष्यभर व्हिलचेअरवर बसून राहावं लागेल. पण आता मी हे हसण्यावर नेतो. त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती.'.'परंतु त्या दिवशी मी ठरवलेलं की, आपण प्रयत्न केले पाहिजे. मग मी गॅलरीतच व्यायाम करायला सुरुवात केली. मी रोज १०० सुर्यनमस्कार, १०० बैठका मारायचो. बाबांकडून पैसे घेऊन स्किपिंग रोप विकत घेतला. परंतु त्या एका अनुभवामुळे मी ते आजपर्यंत फॉलो करतोय. मी तेव्हापासून कधीच व्यायाम सोडला नाही.' असं मंदार मुलाखतीत बोलताना म्हणाला. .'तू शोमध्ये आलासच का?' कंगनाने घेतली राम कपूरची शाळा, लॉकअप २ चा Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.