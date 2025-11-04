खऱ्या आयुष्यातील जान्हवीसह जयंतचं केळवण 'लक्ष्मी निवास' मालिकेच्या टीमकडून खास मेजवाणी, लग्नाचं गाणंही तयार केलं, व्हिडिओ चर्चेत

Meghann Jadhav Wedding: लक्ष्मी निवास मालिकेतील जयंतची भूमिका साकारणारा अभिनेता मेघन जाधव लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्यामुळे मालिकेच्या टीमनं नुकतचं मेघन आणि अनुष्काचं एकत्रित केळवण केलं. यावेळी लक्ष्मी निवास मालिकेतील पुर्ण टीम सुद्धा सहभागी झाली होती. यावेळी लक्ष्मी निवास मालिकेच्या टीमनं आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं केळवण दिलं आहे..मेघन जाधव हा अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर हिच्यासोबत लग्न करत आहे. सध्या अनुष्का लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. मेघन आणि अनुष्का यांच्या दोघांची लव्हस्टोरी रंग माझा वेगळा या मालिकेच्या सेटवर झाली. दोघांमध्ये चांगली मैत्री झाली त्यानंतर मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. आता नोव्हेंबरमध्ये दोघे लग्नबंधनात अडकणार आहे..मेघन आणि अनुष्का यांच्या केळवणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. यावेळी दोघांसाठी एक खास गाणं सुद्धा तयार करण्यात आलं. या गाण्यामध्ये मेघन आणि अनुष्काची लव्हस्टोरी सांगण्यात आली आहे. या शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये दोघेही खुप खुश दिसत आहेत. तसंच मालिकेतील कलाकारांनी अत्यंत पारंपारिक पद्धतीनं केवळण केलय. यावेळी खास मेजवणी सुद्धा केली होती..दरम्यान नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओवर कौतूकाचा वर्षाव केलाय. नेटकऱ्यांना दोघांचा व्हिडिओ प्रचंड आवडला आहे. नेटकरी व्हिडिओवर कमेंट करत दोघांवर शुभेच्छाचा वर्षाव करताय. दरम्यान दोघांबद्दल बोलायचं झालं तर सध्या मेघन जाधव हा लक्ष्मी निवास मालिकेत काम करतोय. तर अनुष्का स्टार प्रवाहवर लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत पहायला मिळतेय. सध्या दोघांचाही मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यामुळे दोघांसाठी चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. .Video: प्राजक्ता माळीला काय झालंय? रेड कार्पेटवर अशा का अवतारात आली? फोटोग्राफर्सना सुद्धा कळेना, नंतर म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.