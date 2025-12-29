अभिनेता प्रसाद जवादेला मातृशोक, कर्करोगाच्या आजारामुळे आईचं दु:खद निधन

Prasad Jawade Mourns the Loss of His Mother: मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता प्रसाद जवादेला मातृशोक झाला आहे. त्याच्या आईचं म्हणजेच प्रज्ञा जवादेचं काल २८ डिसेंबर रोजी निधन झालं आहे. त्याची आई गेल्या काही दिवसापासून कर्करोगाची सामना करत होती. मात्र त्यांचा लढा अपयशी ठरला. वयाच्या ६५ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनानंतर मनोरंजनविश्वातून दु:ख व्यक्त केलं जातय..दरम्यान प्रसादची पत्नी अमृता देशमुख हिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली. अमृताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर स्टोरी शेअर केलीय. तिने म्हटलं की, 'सौ प्रज्ञा जवादे (प्रसाद जवादेची आई) १५ सप्टेंबर १९६० - २८ डिसेंबर २०२५ वय ६५ वर्षे... कळवण्यास दु:ख होतय की, त्यांचं २८ डिसेंबर रोजी निधन झालय. त्यांनी कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराचा सामना केला. तसंच त्या आजाराला सकारात्मकतेनं लढा दिला.'.'त्यांचं प्रेम, शांत स्वभाव आणि कुटुंबाला एकत्र ठेवणारं व्यक्तीमत्त्व खुप खास होतं. त्या सदैव आमच्या हृदयात राहतील. आम्हाला तुमची खूप आठवण येईल मम्मी...' अशी पोस्ट शेअर केली आहे. अमृताची ही पोस्ट पाहून चाहत्यांनी सुद्धा दु:ख व्यक्त केलय. .प्रसादचं त्याच्या आईसोबत नातं खुप खास होतं. त्याची आई त्याला कलियुगातील श्रावण बाळ असल्याचं म्हणायची. झी मराठी अवॉर्ड सोहळ्यात प्रसादच्या आईनं खास उपस्थिती लावत प्रसादचं तोंडभरून कौतूक केलं होतं. प्रसाद देखील अनेकवेळा आईसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करायचा. त्यांच्या करिअरच्या संपुर्ण प्रवासात आईने त्याला खुप सपोर्ट केला होता. त्याच्या निधनानंतर प्रसादसह त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळलाय. .दरम्यान प्रसाद जवादे हा मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. तो सध्या पारु मालकेत आदित्यची भूमिका साकारतोय. या आधीदेखील त्याने अनेक मालिकांमध्ये काम केलय. बिग बॉसमुळे सुद्धा चर्चेत आला होता. .Video: 'त्या' एका व्हिडिओमुळे जान्हवी किल्लेकर ट्रोल, संतापून उत्तर देत म्हणाली...'पुर्णपणे माहिती नसताना...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.