"दुनियादारीनंतर पुन्हा काम मिळालं नाही" मराठी अभिनेत्याने व्यक्त केली खंत; "काळ्या रंगामुळे डावललं.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अनेक टॅलेंटेड कलाकार आहे. अनेकांनी छोट्या किंवा मोठ्या भूमिका साकारत स्वतःची वेगळी ओळख कमावली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत एका मराठी अभिनेत्याने त्याला करावा लागलेला स्ट्रगल आणि आलेला अनुभव यावर भाष्य केलं. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया. .हा अभिनेता आहे राजेश भोसले. दुनियादारी सिनेमात नित्या या भूमिकेमुळे प्रसिद्ध झालेला कलाकार. नुकतीच त्याने इट्स मज्जा चॅनेल ला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने त्याच्या स्ट्रगलविषयी अनेक गोष्टी शेअर केल्या. ."दुनियादारी मालिकेत मला सतीश राजवाडेंनी ब्रेक दिला. त्यावेळी अल्फा चॅनेल होतं. ती मालिका खूप हिट झाली. त्यामध्ये मी अश्क्या करायचो." पुढे त्याने सांगितलं की मालिकेत, नाटकात चांगल्या भूमिका मिळण्यासाठी त्याने खूप प्रयत्न केले. "मी, सुशांत शेलार आणि आस्ताद काळे मिळून मिस्टर अँड मिसेस काळे हे नाटक केलं. त्याच्यामध्ये मला सपोर्टींग अवॉर्ड मिळाला. विजय केंकरे यांनी हे नाटक दिग्दर्शन केलं होतं."."सिनेमात लीड रोल मिळावा म्हणून मी खूप प्रयत्न केले. नायक म्हणून मी शोभा यात्रा ही फिल्म केली ना. त्यावेळेला मी नायक म्हणून प्रयत्न करतो होतो. स्ट्रगल केला पण चान्स नाही मिळाला. म्हणजे नंतर किती वर्षं वाट बघत बसायचं ना. नकार अनुभवायचे. काही ठिकाणी तर मला नाटकामध्ये असं आहे मी नाव नाही घेत पण मला त्यांनी असं सांगितलं होतं की नाटकामध्ये काळा नायक नाही चालत. मी पण हसत हसत म्हटलं बरं बरं ठीक आहे."."दुनियादारी सिनेमामुळे मला खरी ओळख मिळाली. संजय दादाने मला फोन करून मालिका केली आहेस ना ? असं विचारलं. तर मी हो म्हणालो. त्यांनी विचारलं तू कोणता रोल केला होतास मी म्हटल मी अश्क्या केला होता. तर ते म्हणाले तू नित्याचा रोल कर. तो रोल चांगला आहे. त्यानंतर ते कॅरेक्टर इतकं हिट झालं. सई ताम्हणकरचा जो सीन आहे माझा हातवळणे हॉस्पिटल कुठे आहे ? तो इतका हिट झाला की लोक मला आताही म्हणतात हातवळणे हॉस्पिटल कुठे आहे ? माझे काही डायलॉग्स इतके हिट झाले आहेत की आजही लोक मला सांगतात. "."पण दुनियादारी नंतर मला काही दादांचे सिनेमे मिळाले नाहीत. जेवढं मला अपेक्षित होतं त्यांच्याकडून सिनेमा मिळेल. पण तसं नाही झालं. मी त्यांना फोन केला होता कारण त्यांचे त्यानंतर बरेच सिनेमे आले होते. पण ते म्हणाले की रोल नाहीये तुझ्यासाठी मी म्हटलं ठीक आहे चालेल जेव्हा असेल तेव्हा नक्की सांगा. मी खूप पॉझिटिव्ह राहतो. निगेटिव्ह विचार करत नाही." असं तो पुढे म्हणाला.