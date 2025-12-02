Premier

'चहा विकणारा पंतप्रधान होतो...' संकर्षण कऱ्हाडेची कविता चर्चेत, म्हणाला...'चहा...'

Sankarshan Karhade’s Hilarious ‘Chaha’ Poem Viral Video : संकर्षण कऱ्हाडेची ‘चहा’ कविता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली असून प्रेक्षकांनी त्याच्या परफॉर्मन्सला भरभरून दाद दिली आहे. काव्य आणि विनोदाचा सुंदर मेळ असलेली ही कविता नेटकऱ्यांना भावली आहे.
Sankarshan Karhade’s Hilarious ‘Chaha’ Poem Viral Video

Sankarshan Karhade’s Hilarious ‘Chaha’ Poem Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Sankarsan Karhade Viral Poem : लेखक, कवी, अभिनेता म्हणून ओळखला जाणारा कलाकार म्हणजे संकर्षण कऱ्हाडे. मराठी मनोरंजन क्षेत्रात त्यांच्या कामामुळे तो ओळखला जातो. अभिनयाबरोबरच दिग्दर्शन आणि सुत्रसंचलन सुद्धा एकदम हटके पद्धतीनं करतो. कवी म्हणून सुद्धा तो तितकाच प्रसिद्ध आहे. अशातच आता संकर्षण याची एक कविता सध्या चर्चेत आली आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Tea
marathi actor
marathi actors
Entertainment news
Entertainment Field
viral video
Sankarshan Karhade

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com