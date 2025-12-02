'चहा विकणारा पंतप्रधान होतो...' संकर्षण कऱ्हाडेची कविता चर्चेत, म्हणाला...'चहा...'

Sankarsan Karhade Viral Poem : लेखक, कवी, अभिनेता म्हणून ओळखला जाणारा कलाकार म्हणजे संकर्षण कऱ्हाडे. मराठी मनोरंजन क्षेत्रात त्यांच्या कामामुळे तो ओळखला जातो. अभिनयाबरोबरच दिग्दर्शन आणि सुत्रसंचलन सुद्धा एकदम हटके पद्धतीनं करतो. कवी म्हणून सुद्धा तो तितकाच प्रसिद्ध आहे. अशातच आता संकर्षण याची एक कविता सध्या चर्चेत आली आहे. .गेल्या अनेक वर्षापासून नाटक, सिनेमा, मालिकामधून संकर्षण कऱ्हाडे प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. चाहत्यांना त्याच्या कविताचे कार्यक्रम प्रचंड आवडतात. संकर्षणच्या अनेक कविता सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच संकर्षणने 'चहा'वर एक नवीन कविता केली आहे. ती चाहत्यांना प्रचंड आवडली आहे. त्याने कवितेचा एक खास व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे.. ही कविता म्हणताना त्याने प्रेक्षकांना हसवलं आणि टाळ्यांचा कडकडाट सुद्धा मिळवला. या त्याच्या कवितेच्या व्हिडिओला नेटकऱ्यांची पसंती मिळत असून अनेकांनी कमेंट करत संकर्षणचं कौतूक केलं आहे. या कवितेला अनेक लाईक्स सुद्धा मिळाले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या कवितेची चर्चा होतेय. .संकर्षणबद्दल बोलायचं झालं तर तो मुळचा परभणीचा आहे. 2011 मध्ये आभास मालिकेतून त्याने अभिनयाच्या करिअरमध्ये सुरुवात केली. तसंच त्यानंतर त्याने मला सासू हवी मालिकेत आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. तसंच त्याने वेडिंगचा शिनेमा या चित्रपटात देखील भूमिका साकारली होती. परंतु नाटकामुळे त्याला वेगळी पसंती मिळाली. त्याचे अनेक नाटक सुपरहिट ठरले आहेत. नियम व अटी लागू, तु म्हणशील तसं ही नाटकं तर प्रेक्षकांच्या मनात आजही घर करुन आहेत. .'त्या एका कृतीमुळे रणवीर सिंह विरोधात गुन्हा दाखल' चामुंडा देवीला 'भूत' म्हटल्याने हिंदू संघटना भडकली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.