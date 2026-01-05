'संत्या आता तरी नव्या गाडीत रहमानला घेऊन फिर' संतोष जुवेकरने कार खरेदी करताच नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल, म्हणाले...

Santosh Juvekar new car Instagram video: प्रसिद्ध अभिनेता संतोष जुवेकर हा नेहमीच चर्चेत असतो. तो त्याच्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर नेहमीच ट्रोल होताना पहायला मिळतो. तसंच छावा सिनेमानंतर अक्षय खन्नाबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. दरम्यान अशातच आता संतोषने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. त्याने नवी कोरी गाडी खरेदी केली आहे. परंतु सोशल मीडियावर त्याच्या गाडीचं कौतूक सोडून पुन्हा नेटकरी त्याला ट्रोल करताना पहायला मिळतय. .संतोष जुवेकरने त्याच्या इन्स्टांग्राम अकाउंटवर गाडीचा व्हिडिओ केलाय. तसंच, 'देखोना गाईज... देखोना... आईबाबा आणि साईबाबाच्या आशिर्वादाने नवीन वर्षात नवीन पेटीपॅक गाडी घेतली. बाप्पा मोरया.' असं त्याने त्याच्या पोस्टवर लिहलं आहे. यावर अनेक सेलिब्रिटींनी कमेंट्स करत संतोषचं कौतूक केलय. परंतु असे अनेक नेटकरी आहे, त्यानी संतोषला ट्रोल करत त्याच्यावर परत टीका केलीय. .एका नेटकऱ्याने त्याच्या पोस्टवर कमेंट करत लिहलं की, 'स्ट्रगलरचा स्ट्रगल संपलेला दिसतोय' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहलं की, 'संतोष आता तरी रहमान डकेतला भेट आणि गाडीची एक राऊंड मारुन आण.' तर अनेकांनी संतोषचं कौतूक करत लिहलं की, 'मी बिघतलं पण नाही तिकडे, मी बघूच शकत नाही' अशा प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळाल्या. .संतोष जुवेकरच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर तो सध्या हिंदी नाटक 'घाशीराम कोतवाल'मध्ये काम करत आहे. याशिवाय अलीकडेच तो 'स्मार्ट सुनबाई' या चित्रपटातही दिसला. नव्या वर्षात नव्या प्रवासाला सुरुवात करत संतोष सध्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातही आनंदी असल्याचं दर्शवत आहे..आशा भोसले यांनी डोळ्यांनी पाहिलाय मुलीचा भयानक मृत्यू; राहत्या घरात सोडलेला जीव; 'या' गोष्टी ठरलेल्या कारण?\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.