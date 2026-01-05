निगरगट्ट कोडग्या निर्मात्याच्या थापांचा कंटाळा आलाय, अभिनेता शशांक केतकरने पोस्ट करत व्यक्त केला संताप, म्हणाला... 'आता त्याने..'

Shashank Ketkar unpaid dues social media post: अभिनेता शंशाक केतकर हा मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. शंशाक सध्या मुरबा मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतोय. दरम्यान शंशाक सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असतो. तो नेहमीच त्याच्या वयक्तिक आयुष्यातील तसंच मनोरंजन विश्वातील अनेक खुलासे करताना पहायला मिळतो. अशातच आता शशांक केतकरने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्याने गेल्या अनेक दिवसापासून मानधन रखडल्याचं सांगितलं. .पोस्टमध्ये शंशाक केतकर काय म्हणाला?सोशल मीडियावर पोस्ट करत शंशाक म्हणाला की, 'गेली ५ वर्ष झाली. आता ८ ऑक्टोंबरपासून पुन्हा contact establish झाल्यामुळे एकही तारीख निर्मात्याने पाळलेली नाही. आता त्याने पुन्हा नवीन तारीख दिलीय. इतक्या निगरगट्ट, कोडग्या निर्मात्याचा आता खरंच कंटाळा आलाय. आता त्याने पुन्हा ५ जानेवारी २०२६ ची तारीख दिलीय. जर पुर्ण पेमेंट जमा झाले नाही तर सविस्तर व्हिडिओ पोस्ट करेल. ते सुद्धा सगळ्या कुंडली सहीत. आणि पेमेंट झाले तर ते झाल्याचाही व्हिडिओ पोस्ट करेल.'.असा सोशल मीडियावर शंशाकने संताप व्यक्त केला आहे. आता त्याची ही पोस्ट नक्की कोणत्या निर्मात्यासाठी आहे, हे अजून कळू शकलेलं नाही. शंशाक केतकरने या पोस्टमध्ये निर्मात्याचं नाव जाहीर केलेलं नाही. त्यामुळे सध्या नेटकरी निर्माता कोण असेल याचा अंदाज बांधत आहे. दरम्यान शशांकच्या नव्या व्हिडिओची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. .दरम्यान शंशाक केतकरबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. त्याने सिनेमामधूनही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्याचा नुकताच कैरी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. सध्या तो मुरंबा मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. .'संत्या आता तरी नव्या गाडीत रहमानला घेऊन फिर' संतोष जुवेकरने कार खरेदी करताच नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.