निगरगट्ट कोडग्या निर्मात्याच्या थापांचा कंटाळा आलाय, अभिनेता शशांक केतकरने पोस्ट करत व्यक्त केला संताप, म्हणाला... 'आता त्याने..'

SHASHANK KETKAR’S SOCIAL MEDIA POST VIRAL: शंशाक केतकरने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत निर्मात्याच्या मानधन रखडल्यावर संताप व्यक्त केला. तो म्हणतो की, ५ जानेवारी २०२६ पासून पेमेंट न मिळाल्यास व्हिडिओ पोस्ट करेल.
Apurva Kulkarni
Shashank Ketkar unpaid dues social media post: अभिनेता शंशाक केतकर हा मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. शंशाक सध्या मुरबा मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतोय. दरम्यान शंशाक सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असतो. तो नेहमीच त्याच्या वयक्तिक आयुष्यातील तसंच मनोरंजन विश्वातील अनेक खुलासे करताना पहायला मिळतो. अशातच आता शशांक केतकरने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्याने गेल्या अनेक दिवसापासून मानधन रखडल्याचं सांगितलं.

