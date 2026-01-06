'पैसे मागितले की रडतो...' हे मन बावरेचे निर्माते मंदार देवस्थळीविरोधात शशांकचे आरोप, कायदेशीर कारवाई करणार

Shashank Ketkar to Take Legal Action Against Producer: शंशाक केतकर हा मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. 'होणार सून मी ह्या घरची' या मालिकेतून तो घराघरात पोहचला. तसंच त्याने 'पाहिले न मी तुला', 'मुरांबा' या मालिकेतून प्रेक्षकांना स्वत:ची एक वेगळी ओळख करुन दिली. याच दरम्यान शंशाक 'हे मन बावरे' मालिकेत सुद्धा पहायला मिळाला होता. आता शशांकने या मालिकेच्या निर्मात्यावर गंभीर आरोप केलेत. त्याने इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट करत कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं सांगितलय. .शशांकने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ आणि निर्मात्याच्या मॅसेजचे स्क्रीनशट पोस्ट केलेत. त्याने निर्मात्याकडून तब्बल ५ लाख येणं बाकी असल्याचं म्हटलय. शशांकने हे मन बावरे मालिकेचे निर्माते मंदार देवस्थळी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहे. .पोस्ट शेअर करत शशांक म्हणाला की, 'नमस्कार... मी कायदेशीर कारवाई करणार आहेच पण तुर्तास, मंदार दादा म्हणजे मंदार देवस्थळी या उत्तम दिग्दर्शकाचा आणि हे मन बावरे मालिकेच्या निर्मात्याचा थापा मारण्याचा पॅटर्न तुमच्या लक्षात येईल. यासाठी मी व्हिडिओसह स्क्रीनशॉट पोस्ट करत आहे. हा माणूस पैशाचा स्वत: विषय कधीच काढत नाही. आम्ही काढला की, रडतो. गयावया करतो, डार्लिंग बाळा असे शब्द वापरतो.'.व्हिडिओमध्ये शंशाकनं म्हटलं की, '५ लाख एखाद्यासाठी मोठी रक्कम आहे की नाही माहित नाही. परंतु माझ्यासाठी ही मोठी रक्कम आहे. हे मन बावरे मालिकेचे पर डे पैसे कसे तरी काढून घेतले. परंतु जो TDS त्याने कापला, तो अजूनही तसाच बाकी आहे. सरकारला भरला नाही असा दुहेरी गुन्हा केला आहे. अनेकांचे पैसे येणं बाकी आहे, परंतु सध्या तरी मी माझ्याबद्दलच बोलत आहे.'.दरम्यान त्याच्या व्हिडिओला अनेकांच्या कमेंट्स येताना पहायाल मिळताय. तसंच पुढे बोलताना शशांकने हे देखील स्पष्ट केलं की, अनेक निर्माते खुप चांगले असतात. हे मी फक्त मंदार देवस्थळी याच्याबाबत बोलत आहे. तसंच शशांकने लवकरच कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. .कुंभ मेळ्यातील व्हायरल मोनालिसाचा फुल्ल रोमान्स…गाण्याचा टिझर पाहून सगळेच व्हाल थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.