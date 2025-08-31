"या मुलीला मी मनापासून लेक मानलं" प्रियाच्या निधनाच्या बातमीने दिग्दर्शक विजू माने हळहळले; पोस्टमधून कलाकारांची श्रद्धांजली

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्रिया मराठेचं आज 31 ऑगस्टला निधन झालं. गेले काही महिने ती कॅन्सरशी झुंज देत होती. पण अखेर आज पहाटे 4 वाजता तिने अखेरचा श्वास घेतला. तिच्या निधनाने मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे. आज मीरा रोडमध्ये तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडणार आहेत..मराठी इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार आणि दिग्दर्शकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिला श्रद्धांजली वाहिली. विजू माने, प्रवीण तरडे, मुग्धा गोडबोले यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिच्या आठवणी शेअर केल्या. .विजू माने यांची पोस्ट "A fairytale ends..."मला वडील नाहीत, माझे वडील बनाल का?" हा तिने विचारलेला प्रश्न अजूनही कानात आहे. सssssssर अशी मोठ्यान्ने हाक मारून अक्षरशः लहान मुलीसारखी बिलगायची. माझ्या बायकोहून जास्त वयाच्या ह्या पोरीला मी मनापासून 'लेक' मानलं होतं.बांदोडकर काॅलेजात एक माॅब प्ले केला होता. अ फेअरी टेल...प्रियाचं रंगभूमीवरलं पहिलं काम. तिला अगदी बोटाला धरून एकांकिकेत आणलं. राजकन्या होती त्यात ती. तेच बोट धरून माझ्या आयुष्यात वावरली. माझ्या मुलीला मी सांगायचो, तुझ्याआधी मला एक मुलगी आहे बरं का... तिच्या आयुष्यातले खूप चढ उतार पाहिले. शंतनुसारखा गोड मुलगा तिला मिळाला. खूप बरं वाटलं होतं. गोष्ट अशी संपायला नको होती प्रिया. बाबा मिस यू...बाबा लव्ह यू.".मुग्धा गोडबोलेची पोस्ट "जुलै 2023 मध्ये प्रियाने इंस्टाग्राम वर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. ' प्रकृतीच्या कारणामुळे सध्या सुरू असलेल्या मालिकेतून मी बाहेर पडते आहे.' चॅनेलनेही आपल्या official page वरून तो व्हिडिओ शेअर केला. प्रियाला कॅन्सर झाला होता. तरीही ती काही काळ शूटिंग करत होती पण ती त्या ट्रीटमेंटमुळे थकत होती. त्या मालिकेत ती नकारात्मक भूमिका करत होती. त्याचा परिणाम म्हणून असेल, पण त्या व्हिडिओ खाली अनेकांनी अत्यंत वाईट कमेंट्स लिहिल्या होत्या. इथे उच्चारता येणार नाहीत अश्या. काय वाटलं असेल तिला?प्रिया गेली. दोन वर्ष झगडून थकली. त्याबद्दल अतोनात दुःख आहे. फार कमी गोष्टींनी मी इतकी अस्वस्थ होते. एरवी तशी मी टगी आहे. पण प्रिया फार गोड मुलगी होती. फार सज्जन. राहून राहून पुन्हा तोच प्रश्न. का लिहितात लोक एखाद्याबद्दल इतकं वाईट? कलाकाराच्या कामाची पावती वगैरे म्हणायला मुळात आता प्रेक्षक इतके भाबडे राहिले आहेत का? कलाकार, त्याचं काम, प्रतिमा यातला फरक न कळण्याइतके?स्वतःमधलं काहीतरी घाणेरडं बाहेर काढायचा मार्ग झालाय तो आता. एकानं सुरू केलं की सगळे सुरू होतात. विष पसरत जातं.असो.प्रिया. फार फार दुर्दैवी घटना.".प्रवीण तरडेंची पोस्ट "प्रिया कॅन्सरशी शेवट पर्यंत लढली एखाद्या योद्धया सारखी.. पण आज ती लढाई नियतीने थांबवली.. एक हेवा वाटावा असा सुखी संसार तुटला.. शंतनु मित्रा या लढाईत तु तीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलास.. या कठीण प्रसंगी आम्ही सारे परिवार म्हणून तुझ्या सोबत आहोत .. देताना मन धजावत नाहीये पण प्रियाला भावपूर्ण श्रद्धांजली".लोकशाही मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत उषा नाडकर्णीही भावुक झाल्या. "मला खरंच फार वाईट वाटलं. मी तिला शेवटचं अंकिताच्या घरी हळदी कुंकू होतं तेव्हा भेटले होते. तेव्हा अंकिताने पवित्र रिश्तामधील सगळ्यांना बोलावलं होतं. त्यानंतर तिची भेट झाली नाही. ती अतिशय शांत, हसतमुख होती. ती स्वतःच्या कामाशी काम ठेवून असायची. तिने कधीच कुणाला त्रास नाही दिला. आता पवित्र रिश्ताला काही वर्ष पूर्ण झाली म्हणून अंकिताने मला तिच्या घरी बोलावलेलं तेव्हा प्रियाचा विषय निघाला. तेव्हा आम्ही ठरवलेलं की सगळ्यांनी जाऊन तिला भेटून यायचं. पण तिचा नवरा शंतनू नको म्हणाला कारण कदाचित तिची भेटायची परिस्थिती नव्हती. तिला शेवटचं भेटायचं राहून गेलं. आज तिच्या अंत्यसंस्काराला जाता येणार नाही कारण आमच्या गणपतीचं विसर्जन आहे पण नंतर जाऊन शंतनूला भेटेन." असं म्हणाल्या..टीम पॅराडाईजने घेतले मोठे पाऊल, हॉलिवूड सहयोगाद्वारे जागतिक प्रदर्शनीसाठी केली तयारी .याबरोबरच तेजश्री प्रधान, स्पृहा जोशी, निखिल दामले, जुई गडकरी अशा अनेक कलाकारांनी प्रियाला श्रद्धांजली वाहिली. .एकेकाळी अंकिता लोखंडेलाही प्रियाने दिलेली टक्कर; पवित्र रिश्तामधील गाजलेली भूमिका ते दमदार खलनायिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.