"या मुलीला मी मनापासून लेक मानलं" प्रियाच्या निधनाच्या बातमीने दिग्दर्शक विजू माने हळहळले; पोस्टमधून कलाकारांची श्रद्धांजली

Celebrity Post For Priya Marathe : अभिनेत्री प्रिया मराठेचं आज निधन झालं. तिच्या निधनाने मराठी सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. अनेक मराठी कलाकारांनी प्रियाच्या आठवणीत पोस्ट शेअर केली आहे.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्रिया मराठेचं आज 31 ऑगस्टला निधन झालं. गेले काही महिने ती कॅन्सरशी झुंज देत होती. पण अखेर आज पहाटे 4 वाजता तिने अखेरचा श्वास घेतला. तिच्या निधनाने मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे. आज मीरा रोडमध्ये तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडणार आहेत.

