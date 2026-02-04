Premier

"मला भीती वाटली " अनंत जोग यांच्याबद्दल अभिनेत्रीने व्यक्त केल्या भावना; "जेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाहिलं.."

Marathi Actress Open Up About Her Working Experience With Anant Jog : तारिणी फेम अभिनेत्रीने अनंत जोग यांच्याबरोबर काम करण्याचा अनुभव नुकताच शेअर केला. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीतील उत्तम अभिनेते म्हणजे अनंत जोग. आजवर अनंत जोग यांनी विविध मालिका, सिनेमा यांमध्ये काम करत प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. अनेक हिंदी सिनेमांमध्येही त्यांनी काम केलं. नुकतीच त्यांनी झी मराठीवरील तारिणी मालिकेत एंट्री केली आहे.

