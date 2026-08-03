ना सातारा, ना कोल्हापूर; कुठे सुरू आहे स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'लाडक्या नाईक बाईं'चं शूटिंग? ऐश्वर्या नारकरांनी दाखवला सेट

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात स्टार प्रवाहने महिन्याभरापूर्वी तब्बल ६ नवीन मालिकांची घोषणा केली होती. त्यातली तिसरी मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका म्हणजे 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई'. या मालिकेत अनेक लोकप्रिय चेहरे पाहायला मिळणार आहेत. प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर या मालिकेत मुख्य भूमिकेत म्हणजेच नाईकबाईंच्या भूमिकेत आहेत. त्यांच्यासोबत अमृता धोंगडे, दक्षता जोईल हे कलाकारही आहेत. या मालिकेचं शूटिंग कुठे सुरू आहे ठाऊक आहे का?.काही दिवसांपूर्वी या मालिकेचा दुसरा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला. ‘आमच्या लाडक्या नाईक बाई’ या मालिकेत एका सामान्य शिक्षिकेची गोष्ट पाहायला मिळणार आहे. या शिक्षिकेचे पात्र ऐश्वर्या नारकर साकारत आहे. तिच्या कुटुंबाची आणि खासकरून तिच्या लेकींची हळवी गोष्ट या मालिकेत दाखवण्यात आली आहे. सगळ्या विद्यार्थ्यांना उत्तम शिकवून त्यांना त्यांच्या पायावर उभ्या करणाऱ्या नाईकबाई यांची जगात कितीही किंमत असली तरी घरी त्यांना मोलकरणीसारखी वागणूक मिळतेय असं चित्र या प्रोमोमधून दिसतं. घरातल्यांना किंमत नसली तरी विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवण्यावर त्यांचा भर आहे. अशा या प्रेक्षकांच्या लाडक्या नाईक बाई १० ऑगस्टपासून सगळ्यांच्या भेटीला येणार आहेत. .व्यायाम करायला गेली आणि पोटावर धाडकन आपटली वनिता खरात; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- आज पडलीस....कुठे सुरू आहे शूटिंग?'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' या मालिकेचं शूटिंग हे जून २०२६ पासून सुरू झालंय. हे शूटिंग सातारा किंवा इतर कोणत्या लोकेशनवर न होता 'ठाणे आणि मीरारोड येथील परिसरातील स्टुडिओमध्ये सुरू आहे. नाईकबाईंचं घर आणि शाळा यांचा सेट उभारण्यात आला आहे. ही मालिका सायंकाळी ६. ३० वाजता प्रक्षेपित होईल. ऐश्वर्या नारकरांनी त्यांच्या युट्युब ब्लॉगमध्ये या मालिकेचा सेट दाखवला आहे. .तू माझी इज्जत काढलीस यार... 'ती' हाक ऐकून भडकले होते लक्ष्मीकांत बेर्डे; अभिनेत्याने सांगितला न ऐकलेला किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.