दीड वर्ष वेगळे राहतायत अमृता अन् हिमांशू; नात्याबद्दल विचारताच दोघांनीही बोलणं टाळलं; एवढंच म्हणाले की

MARATHI ACTORS DIVORCE: बॉलिवूडमध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक जोडप्यांनी घटस्फोट (DIVORCE) घेतला. ते लोण मराठी इंडस्ट्रीमध्येही दिसलं. अनेक मराठी कलाकार जोड्यांनी आपण वेगळं होत असल्याची घोषणा केली. त्यातच महिन्याभरापूर्वी लोकप्रिय अभिनेता आदिनाथ कोठारे (ADINATH KOTHARE) आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर (URMILA KANETKAR) यांनी घटस्फोटाची घोषणा केली. ज्यामुळे सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. त्यांच्यात सारंकाही आलबेल नसल्याच्या चर्चा दोन वर्षांपासून सुरू होत्या. शेवटी त्या चर्चा खऱ्या ठरलेल्या. अशाच चर्चा आणखी एका लोकप्रिय जोडीबद्दल सुरू आहेत. ती म्हणजे मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर (AMRUTA KHANVILKAR) आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा(HIMANSHU MALHOTRA) .अमृता आणि हिमांशु यांची भेट २००४ मध्ये 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' या कार्यक्रमात झालेली. इथे दोघे प्रेमात पडले आणि तब्बल १० वर्षानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. मात्र लग्नानंतरही हिमांशू दिल्लीला राहत आणि काम करत होता आणि अमृता महाराष्ट्रात मराठी इंडस्ट्रीत काम करत होती. त्यामुळे कामामुळे त्यांना एकमेकांपासून बराच काळ दूर राहावं लागत होतं. मात्र कधी तो मुंबईत तर कधी अमृता दिल्लीला जाऊन एकमेकांसोबत राहत होते. तर दोघांनीही आपापल्या कुटुंबासाठी वेगळं राहायचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मात्र आता सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या नात्यात सारंकाही आलबेल नाहीये. .अमृताने वर्षभरापूर्वीच नवीन घर घेतलं होतं. तर गेली दीड वर्ष ते दोघे वेगळेच राहत आहेत. सध्या कामासाठी कुटुंबासाठी ते दोघे वेगळे राहत असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं. आपण एकमेकांना पुरेसा वेळ देत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. मात्र पुढे एकत्र राहायचं की नाही हे ते दोघे पुढच्या परिस्थितीनुसार ठरवतील. मात्र याविषयावर बोलण्यासाठी इटाइम्सने अमृता आणि हिमांशू यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी 'आम्ही अजूनही विवाहित आहोत. या पलीकडे आम्हाला आमच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही' असं स्पष्ट शब्दात सांगितलं. मात्र सोशल मीडियावर असणाऱ्या अफवांचं खंडन त्यांनी केलेलं नाही. .मी त्यांची वाईट बाजू पहिलीये... नाना पाटेकरांबद्दल डिंपल कपाडियांचं सडेतोड वक्तव्य; म्हणाल्या, 'तो माणूस खूप...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.