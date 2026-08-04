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दीड वर्ष वेगळे राहतायत अमृता अन् हिमांशू; नात्याबद्दल विचारताच दोघांनीही बोलणं टाळलं; एवढंच म्हणाले की-

AMRUTA KHANVILKAR ON DIVORCE WITH HUSBAND: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकरने नुकत्याच तिच्या लग्नाबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देणं टाळलंय.
AMRUTA KHANVILKAR AND HIMANSHU MALHOTRA

AMRUTA KHANVILKAR AND HIMANSHU MALHOTRA

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

MARATHI ACTORS DIVORCE: बॉलिवूडमध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक जोडप्यांनी घटस्फोट (DIVORCE) घेतला. ते लोण मराठी इंडस्ट्रीमध्येही दिसलं. अनेक मराठी कलाकार जोड्यांनी आपण वेगळं होत असल्याची घोषणा केली. त्यातच महिन्याभरापूर्वी लोकप्रिय अभिनेता आदिनाथ कोठारे (ADINATH KOTHARE) आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर (URMILA KANETKAR) यांनी घटस्फोटाची घोषणा केली. ज्यामुळे सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. त्यांच्यात सारंकाही आलबेल नसल्याच्या चर्चा दोन वर्षांपासून सुरू होत्या. शेवटी त्या चर्चा खऱ्या ठरलेल्या. अशाच चर्चा आणखी एका लोकप्रिय जोडीबद्दल सुरू आहेत. ती म्हणजे मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर (AMRUTA KHANVILKAR) आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा(HIMANSHU MALHOTRA)

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amruta khanvilkar
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marathi entertainment

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AMRUTA KHANVILKAR
AMRUTA KHANVILKAR