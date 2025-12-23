Premier

'माझं शरीर निकामी व्हायची वेळ आली होती' अमृता सुभाषने कसा केला डिप्रेशनचा सामना, अभिनेत्री म्हणाली...

AMRUTA SUBHASH DEPRESSION AND HEALTH STRUGGLE : मराठी सिनेसृष्टीतील दमदार अभिनेत्री अमृता सुभाष हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील कठीण काळाचा खुलासा केला आहे. डिप्रेशनमुळे शरीर काम करणं थांबत होतं, व्हीलचेअरपर्यंत वेळ आली होती.
Apurva Kulkarni
Amruta Subhash Mental Health Awareness Journey: बदलत्या जीवनशैलीमुळे सध्या अनेक जण डिप्रेशनमध्ये जाताना पहायला मिळतय. अनेकांना नैराश्याबद्दल बोलायला नको वाटतं. परंतु अनेक लोक असतात, जे संकोच न बाळगता मोकळेपणानं व्यक्त होता. अशातच मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने डिप्रेशनमधील कठीण काळ सांगितला आहे.

