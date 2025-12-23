'माझं शरीर निकामी व्हायची वेळ आली होती' अमृता सुभाषने कसा केला डिप्रेशनचा सामना, अभिनेत्री म्हणाली...

Amruta Subhash Mental Health Awareness Journey: बदलत्या जीवनशैलीमुळे सध्या अनेक जण डिप्रेशनमध्ये जाताना पहायला मिळतय. अनेकांना नैराश्याबद्दल बोलायला नको वाटतं. परंतु अनेक लोक असतात, जे संकोच न बाळगता मोकळेपणानं व्यक्त होता. अशातच मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने डिप्रेशनमधील कठीण काळ सांगितला आहे. .अभिनेत्री अमृता सभाष ही एकेकाळी डिप्रेशनमध्ये गेली होती. त्या काळात तिला अनेक कठिण गोष्टीचा सामना करावा लागला. नुकतीच अमृताने माझा कट्टाला मुलाखत दिली. यावेळी तिने नैराश्य आणि त्यात तिची झालेली अवस्था याबाबत मनमोगळ्या गप्पा मारल्या आहेत. यावेळी बोलाताना तिने नैराश्यात शरीर निकामी होण्याची वेळ आल्याचंही म्हटलंय. .मुलाखतीत अमृताला 'कलाकारांच्या आयुष्यात असे प्रसंग येतात का? जिथे त्यांना काम नसतं त्या काळात त्यांनी सकारात्मक कसं राहायचं?' असं विचारण्यात आलं. त्यावर बोलताना अमृता म्हणाली की, 'बाबांना जेव्हा अल्झायमर झालेला तेव्हा मी एका गर्तेत गेले होते. मला त्यावेळी डिप्रेशनसह अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागला होता. त्याचा माझ्या कामावरही परिणाम झाला होता.'.'मला सायटिका आणि आयराइट्सचा त्रास सुरु झाला होता. माझं शरीर काम करणं बंद करत होतं. वयाच्या 23 व्या वर्षी मी व्हीलचेअरवर बसलेली होती. परंतु माझ्या आयुष्यात अशी दोन माणसं आहेत. ज्यांनी मला यातून बाहेर काढलं. एक म्हणजे विजय तेंडुलकर आणि दुसरे शैलेश परुळेकर.'.पुढे बोलताना अमृतानं सांगितलं की, 'जेव्हा मी पुर्णपणे नैराश्यात गेलेले त्यावेळी विजय तेंडुलकर यांनी मानसोपचाराचा सल्ला दिला. मानसोपचारानं माझी स्वत: जबाबदारी स्वत:ला घेयला शिकवली. तसंच मी जेव्हा व्हीलचेअरवर होते. नंतर माझं वजन 100 किलो झालेलं. त्यावेळी शैलेश परुळेकर यांनी जिममध्ये स्कॉट्स करुन माझ्या शरीराकडे लक्ष दिलं. प्रत्येक कलाकारानं शरीर आणि मनाकडे लक्ष दिलंच पाहिजे' असं आवर्जुन अमृता सुभाष यांनी सांगितलं. .काव्याला रिअर लाईफ पार्थ मिळाला! 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेतील ज्ञानदाचं ठरलं लग्न, गुपचूप उरकला साखरपुडा, मेहंदीचा VIRAL VIDEO .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.