"माझ्या पाठीवरून हात फिरवायचे.." जुळून येति फेम अभिनेत्रीला कलाकाराचा चुकीचा स्पर्श ; "मी सगळ्यांसमोर बोलले.."

Marathi Entertainment News : सध्या कलाकार इंडस्ट्रीत येणाऱ्या वाईट अनुभवांबद्दल उघडपणे बोलताना दिसतात. मानधनापासून ते कास्टिंग काऊचपर्यंतचे अनेक अनुभव या आधीही अनेक कलाकारांनी शेअर केले आहेत. मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमधील यशस्वी निर्माती असलेल्या अभिनेत्रीने तिचाही वाईट अनुभव शेअर केला..ही अभिनेत्री आणि निर्माती आहे शर्मिष्ठा राऊत. ती सध्या टेलिव्हिजन आणि सिनेमांमध्ये यशस्वी अभिनेत्री म्हणून नाव कमावत आहे. नुकतीच तिने राजश्री मराठी शोबझ या चॅनेलला मुलाखत दिली. .यावेळी तिला तिने आतापर्यंत एखादी गोष्ट तिच्या आई वडिलांपासून लपवली आहे आणि आता तिला सांगायची आहे तर ती कोणती ? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर शर्मिष्ठाने तिचा करिअरच्या सुरुवातीचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली शर्मिष्ठा जाणून घेऊया. ."मी ही घटना आधी सांगितली आहे की नाही ते मला आठवत नाहीये. माझ्यासाठी सध्या हे नॅशनल टेलिव्हिजनच झालेलं आहे त्यामुळे मी हे बोलतेय. मी एक शो करायचे. इंडस्ट्रीत पदार्पण केल्या केल्या शो केला. मी त्या कार्यक्रमाचं आणि निर्मात्यांचं नाव घेणार नाही कारण ते खूप चांगले आहेत. तिकडे एक अभिनेते होते ते ज्या पद्धतीने मी सेटवर आल्यावर मला ग्रीट करायचे ते मला समजत होतं की चुकीचं आहे. त्यावेळी मी खूप प्रसिद्ध अभिनेत्रीही नव्हते. माझी अगदीच सुरुवात होती. ते ज्या पद्धतीने मला ग्रीट करायचे, मला समोरून मिठी मारायचे. तेव्हा मला त्यांचा स्पर्श कळायचा. मला कळायचं की, हा स्पर्श चुकीचा आहे. पाठीवरून एक विचित्र हात फिरवायचे. "."माझं असं झालेलं की आताच आलोय आणि काहीच माहित नाहीये. हे घरीही जाऊन सांगता येणार नाही. त्यांनाही टेन्शन येईल. मी कसं बोलू मला कळत नव्हता. हे दोन-तीनदा झालं सेटवर तसंच. मग मी ठरवलं की मी बोलणार. जास्तीत जास्त काय होईल मी इंडस्ट्रीतून बाहेर होईन. माझ्याकडे डिग्री आहे. मी पंधरा ते वीस हजाराची नोकरी कमावू शकते. त्यानंतर पुन्हा एकदा ते सेटवर मला मिठी मारायला आले अरे हाय म्हणून. तेव्हा मी त्यांना म्हटलं "सर मी घातलीय" तर त्यांना कळलं नाही मी काय बोलतेय तेव्हा मी त्यांना म्हटलं "सर चेक करू नका मी माझे अंतर्वस्त्र घातलेले आहेत." इतकं धडधडीत मी 70 लोकांसमोर सेटवर बोलले. "."त्यानंतर त्यांनी पुन्हा असं कधीच केलं नाही. ते मी आले की समोरही यायचे नाहीत. साईडला जायचे. ही गोष्ट मी कधी घरीही सांगितली नाही कारण मला कळायचं नाही सांगू की नको. पण मी बाहेर बोलून मोकळी झाले होते. मला असं वाटतं की ही निर्णय घेण्याची क्षमता, हा स्पष्टवक्तेपणा मला माझ्या आई-वडिलांकडून मिळाला आहे."