अपूर्वा नेमळेकरने स्वत:च्या लग्नात शरारत गाण्यावर केला धमाकेदार डान्स, VIRAL VIDEO

मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर ही व्हॅलेंटाईन डे दिवशी लग्नबंधनात अडकली आहे. अपूर्वानं अनुझ गोवळकरसोबत नवीन आयुष्याला सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली. मोजक्याच लोकांमध्ये त्याच्या विवाहसोहळा पार पडला. त्यांच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. .अपूर्वाच्या लग्नाला अभिनेत्री पूर्वा शिंदे सुद्धा उपस्थित होती. पुर्वाने तिच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर लग्नाचे काही व्हिडिओ, फोटो शेअर केलेत. लग्नात पूर्वानं अपूर्वासोबत बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गाणं शरारतवर धमाकेदार डान्स केलाय. दोघांच्या नृत्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतल. सध्या सोशल मीडियावर दोघांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये अपूर्वा सगळ्यांसोबत धुरंधरच्या शरारत गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळाली. यावेळी अपुर्वाने ऑफ व्हाईट रंगाचा डिझायनर घागरा घातला होता. तर पुर्वाचं देखील पिवळ्या घागऱ्यामध्ये रुप खुलून दिसत होतं. इतर कलाकार देखील त्यांच्यासोबत डान्स करताना पहायला मिळाले..सध्या त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान अपूर्वा बद्दल बोलायचं झालं तर तिने 'आभास हा' मालिकेतून मनोरंजनविश्वात पदार्पण केलं. त्यानतंर ती अनेक मालिका सिनेमांमध्ये पहायला मिळाली. रात्रीस खेळ चालेमधील शेवंतामुळे तिची प्रचंड चर्चा झाली. याआधी 2014 मध्ये तिने रोहन देशपांडेसोबत लग्न केलं होतं. परंतु वर्षातच त्यांचा घटस्फोट झाला..सर्वांची लाडकी शेवंता अडकली लग्नबंधनात, अपूर्वा नेमळेकरने व्हॅलेटाईन डे दिवशी बांधली लग्नगाठ, नवरा आहे तरी कोण?.