अपूर्वा नेमळेकरने स्वत:च्या लग्नात शरारत गाण्यावर केला धमाकेदार डान्स, VIRAL VIDEO

ACTRESS APOORVA NEMLEKAR’S WEDDING DANCE VIDEO: अपूर्वाने तिच्या लग्नसोहळ्यात केलेल्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. लग्नातील आनंदी वातावरणात अभिनेत्रीने केलेल्या एनर्जेटिक डान्सने उपस्थितांचं आणि चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.
मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर ही व्हॅलेंटाईन डे दिवशी लग्नबंधनात अडकली आहे. अपूर्वानं अनुझ गोवळकरसोबत नवीन आयुष्याला सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली. मोजक्याच लोकांमध्ये त्याच्या विवाहसोहळा पार पडला. त्यांच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती.

