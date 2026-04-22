अश्विनी भावेला लागली गावाकडची ओढ!अमेरिकेहून भारतात आल्यावर रमल्या गावाकडं, Viral Video

ASHWINI BHAVE'S VIRAL FARM LIFE VIDEO: मराठीसह हिंदी मनोरंजनविश्वात स्वत:ची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अश्विनी भावे यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. 'अशी ही बनवाबनवी' शाब्बास सुनबाई, घरत गणपती अशा अनेक सिनेमांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. 'लिंबू कलरची साडी..' हा त्यांचा डायलॉग आज सुद्धा प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. अभिनयाचं करिअर यशाच्या शिखरावर असताना त्या लग्न करत अमेरिकेत स्थायिक झाल्या. परंतु त्या नेहमी शुटिंगसाठी किंवा सणावारासाठी भारतात येत असतात. .अश्विनी भावे सोशल मीडियावर सुद्धा नेहमीच सक्रीय असतात. ते त्यांचे व्हिडिओ, फोटो नेहमीच सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. अमेरिकेतील घर, घराजवळील बाग याचे व्हिडिओ ते नेहमची चाहत्यांना दाखवत असतात. अशातच आता २२ एप्रिलला Earth Day साजरा केला जातो. या निमित्त अश्विनी भावे यांनी एक खास व्हिडिओ शेअर केलाय. .अमेरिकेहून भारतात परतल्यानंतर अश्विनी भावे सुट्ट्या एन्जॉय करताना पहायला मिळल्या. यावेळी त्या गावाकडे सुट्ट्यांचा आनंद घेत होत्या. गावाकडे मनसोक्त मस्ती करताना त्यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. शेळ्या, बैल, पिकांची माहिती सगळं काही त्यांनी शेतकऱ्यांकडून जाणून घेतलं. तर दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये अश्विनी भावे ऊसाचा रस बनवत होत्या, चिंच खात होत्या. वडाच्या झाडाच्या पारंब्यांचा झोका घेत होत्या. .अश्विनी भावे यांनी सगळे व्हिडिओ शेअर करत 'मन रानात गेलं गं...' हे गाणं बॅकग्राऊंडला लावलं आहे. तसंच एका व्हिडिओमध्ये अश्विनी भावे ट्रॅक्टर सुद्धा चालवताना पहायला मिळाल्या. त्यांच्या साधेपणा पाहून चाहत्यांना त्यांचं कौतूक वाटलं. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.