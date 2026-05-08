काव्याला मिळाला रिअरलाईफ पार्थ, थाटात पार पडला विवाहसोहळा, लग्नातील फोटो Viral

'KAVYA' FINDS HER REAL-LIFE PARTH: लोकप्रिय अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकर ही 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत आहे. तिचं काव्याचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. काही दिवसापूर्वी ज्ञानदाने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर साखरपुड्याचे फोटो शेअर करत चाहत्यांना धक्का दिला होता. दरम्यान आता सर्वांच्या लाडक्या काव्याला रिअरलाईफ पार्थ मिळाला आहे. ती नुकतीच हर्षद आत्मारामसोबत विवाहबंधनात अडकली आहे. .काही दिवसांपूर्वी ज्ञानदानं हर्षद आत्मरामसोबतचे फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना धक्का दिला होता. ज्ञानदा आणि हर्षद हे सहा ते सात वर्षापासून रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यांनी आज म्हणजेच ८ मे रोजी थाटामाटात लग्नगाठ बांधली. सध्या सोशल मीडियावर तिच्या लग्नातील फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.. व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये तिने जांभळ्या रंगाची नववारी साडी नेसली होती. तसंच त्यावर तिने पारंपारिक दागिने घातले होते. तर हर्षद हा पारंपारिक लूकमध्ये पहायला मिळाला. व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये हर्षद तिच्या भांगेत सिंदूर भरताना पहायला मिळतोय. यावेळी दोघेही आनंदी दिसत होते. त्यांच्या या फोटोवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..दरम्यान ज्ञानदा आणि हर्षद यांच्या रिलेशनशिपबाबत बोलायचं झालं तर त्यांची ओळख 2015 मध्ये एका शॉर्टफिल्मदरम्यान झाली होती. हर्षद सुरुवातीला कामानिमित्त मुंबईत येयचा. परंतु तो मुंबईत आला आणि ज्ञानदाला न भेटता गेला तर तिची चिडचिड व्हायची. तिथूनच त्यांच्या नात्याला सुरुवात झाली. २०१९ मध्ये हर्षदने मित्राच्या लग्नात ज्ञानदासमोर भावना व्यक्त केल्या.