आयुष्यात काही तरी कमी पडतंय... मराठमोळ्या अभिनेत्रीची इंस्टापोस्ट व्हायरल, मोठा निर्णय घेत म्हणाली

गेल्या काही वर्षात अनेक कलाकार हे फक्त अभिनयावर अवलंबून न राहता नवीन बिझनेसकडे वळले आहेत. अनेकांनी स्वतःचं असं काहीतरी सुरू केलंय. आता एका लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर आणि अभिनेत्रीने शेअर केलेली पोस्ट सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतेय. या पोस्टमध्ये तिने 'आयुष्यात काही तरी कमी पडतंय, खूप इश्यू फेस केलं' असं लिहिलंय. त्यामुळे ही अभिनेत्री नेमकी कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .ही अभिनेत्री आणि इन्फ्लुएन्सर आहे उर्मिला निंबाळकर. उर्मिला सोशल मीडियावर फॅशन, लाइफस्टाईल अशा वेगवेगळ्या विषयांवर व्हिडीओ पोस्ट करत असते. आता ती स्वतःचं नवीन काहीतरी सुरू करतेय. हे सांगताना ती म्हणाली, 'ब्रँड किंवा प्रॉडक्ट बनवण्याचे साधारण दोन मार्ग असतात. पहिला म्हणजे market-driven. बाजारात काय कमी आहे? लोकांना काय हवं आहे? कशाची demand जास्त आहे? या सगळ्याचा व्यवस्थित अभ्यास करून आपण एक solution तयार करतो. हा approach खूप strategic असतो. असे products आपलं आयुष्य नक्कीच सोपं करत असतात. पण दुसरा मार्ग थोडा वेगळा आणि खूप personal असतो.'.'आपल्या स्वतःच्या आयुष्यात एखादा problem येतो आणि आपण ठरवतो की, "याचं solution मीच शोधणार." इथे तुम्ही अंदाज लावत नाही, तुम्ही तो problem रोज जगत असता. आपल्याच आयुष्यात काही तरी कमी पडतंय आणि तो भरून काढण्यासाठी तुम्ही experiment करता, अनेक शक्यता तपासून बघता आणि जोपर्यंत ते product खरंच काम करत नाही, तोपर्यंत थांबत नाही. खरं product-market fit इथेच मिळतं. कारण तुम्ही फक्त इतरांना विकण्यासाठी काहीतरी बनवत नाही, तर स्वतःचा पण एक problem solve करत असता. आणि मग win-win situation तयार होते.'.'Business grow होतो कारण तो genuinely value देतो आणि customer टिकून राहतात कारण त्यांना खरंच फायदा होतो. अशा products मध्ये इतर लोकांना पण त्यात स्वतःची story दिसते. मी सुद्धा एक आई, creator, actor आणि entrepreneur म्हणून असेच अनेक issues face केले आहेत. आणि म्हणूनच मी ठरवलं की त्यावर माझं स्वतःचं solution शोधायचं. खूप trial, learning आणि improvement नंतर आता ते solution तयार आहे आणि लवकरच ते तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे.' .उर्मिला ने 'बी सीड्स' नावाने नवीन फूड बिझनेस सुरू केला आहे. यात ती बियांपासून तयार केलेली चिक्की विकताना दिसतेय. बलवर्धक, घरी बनवलेली चिकी ती विकतेय. त्यामुळे तिच्या चाहत्यांनी तिला यासाठी शुभेच्छादेखील दिल्या आहेत.