पाऊस बाहेर पडतोय पण मराठी अभिनेत्रीच्या नव्या घरातच सुरू झाला धबधबा; मॉपने काढतेय पाणी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

सध्या सगळीकडेच जोरदार पाऊस पडतोय. ठिकठिकाणी पाणी भरलंय. रस्त्यांना नद्यांचं रूप आलंय आणि नद्या दुथडी भरून वाहतायत. नुकताच इंद्रायणी नदीला पूर आल्याने प्रशासनाने वारकऱ्यांसाठी काही सूचना दिल्या होत्या. तर दुसरीकडे मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली होती. अनेक ठिकाणी झाडं पडलीयेत तर काही ठिकाणी भूसख्खलन झालंय. अशातच पावसाने आपलं रौद्ररूप अभिनेत्रीला देखील दाखवलं आहे. तिच्या नवीन घरात अक्षरशः धबधबा असल्यासारखं पाणी पडतंय. आता हे पाणी नेमकं कुठून आणि का पडतंय हे देखील तिला समजत नाहीये. ती फक्त पाणी काढून दमलीये. .ही अभिनेत्री आहे मीरा जगन्नाथ. मीराने काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत स्वतःचं घर घेतलं होतं. तर काही दिवसांपूर्वीच या नव्या घराची पूजा करून ती या घरात शिफ्ट झाली. मात्र आता तिच्या घरात अती पाणी गळती होतेय. तिच्या एसीच्या वरून पाणी गळतंय. तिने एक व्हिडिओ शेअर करत तिच्या मुंबईतील घराची अवस्था दाखवलीये. मीराने इन्स्टाग्रामवर आधी कॅनडाच्या धबधब्याचा व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये ती म्हणते, 'एवढा सुंदर धबधबा पाहायला एवढा मोठा खर्च केला. सात समुद्रापार कॅनडाला जाऊन आले. पण इतकाच मोठा धबधबा माझ्या घरातही आहे. वाह..गेले तीन दिवस हे असंच चालू आहे. मी दिवसभर बाहेर असते, काम करते, थकून घरी येते आणि हे सगळं पाहून मी साफसफाई करत बसते.'.ती पुढे म्हणते, 'मिसिंग लिंक सुद्धा एका रात्रीत चालू झाला पण माझ्या घरातलं पाणी काही संपत नाहीये. मी आता खूप थकले आहे. म्हणजे मला खरंच कळत नाहीये नजर आहे, पाऊस आहे की नक्की काय. यासोबत तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले, 'नजर लागणं खरं असतं, त्यामुळे स्वतःचा आनंद जपून ठेवा.' तिच्या या व्हिडिओवर अनेकांनी नजरच लागलीये अशी कमेंट केली. तर काहींनी बिल्डिंगची क्वालिटी खराब आहे असं लिहिलंय. मीराने आता व्हिडिओ डिलीट केला आहे. मीरा 'बिग बॉस मराठी ४' मध्ये दिसली होती. ती मॉडेलिंगही करते. शिवाय तिचे काही बिझनेस देखील आहेत. .तब्बल १८ वर्षांनी झी मराठीवर परत येतोय गाजलेला नायक; 'इच्छाधारी नागीण' मालिकेत साकारणार भूमिका, ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.