TRPमध्ये नंबरवन मालिका! नायिकेनं अचानक घेतली एक्झिट, 'या' मराठी अभिनेत्रीला मिळाला हिंदी मालिकेत मुख्य रोल

MARATHI ACTRESS BAGS LEAD ROLE IN HINDI SERIAL: हिंदी मालिकांमध्ये सध्या मराठी अभिनेत्री आपली वेगळी ओळख करताना पहायला मिळताय. किशोरी शहाणे, गश्मीर महाजन, मयुरी देशमुख, उषा नाडकर्णी यांनी मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलं आहे. दरम्यान अशातच आता एक हिंदी मालिकेत मराठी अभिनेत्रीची मुख्य नायिकेसाठी वर्णी लागली आहे. .ठिपक्यांची रांगोळी, छत्रीवाली या मालिकांमधून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री नम्रता प्रधान आता हिंदी मालिकेमध्ये झळकणार आहे. झी टीव्हीच्या गंगा माई की बेटियाँ या लोकप्रिय मालिकेत नम्रताची एन्ट्री झालीय. नम्रता या मालिकेत गंगाची मोठी मुलगी सहाना शर्माच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .या मालिकेतील सहानाची भूमिका याआधी अभिनेत्री सृष्टी जैन साकारत होती. परंतु तिचं लग्न असल्यानं तिने अचानक या मालिकेतून एक्झिट घेण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे या मालिकेत रिप्लेसमेंट कोण असेल? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. अखेर यावर पडदा उघडला असून नम्रता प्रधान सहाना शर्माच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .नम्रता प्रधान हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी शेअर केलीय. 'गंगा माई की बेटियाँ' या मालिकेसाठी रश्मी गुप्तीची चर्चा सुरु होती. परंतु सहानाच्या भूमिकेसाठी नम्रताची निवड झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आलीय. दरम्यान नम्रताच्या पोस्टवर चाहते शुभेच्छांचा वर्षाव करताना पहायला मिळताय. सध्या ही मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. गेल्या आठवड्यात या मालिकेनं १.७ टीआरपी नोंदवला होता.