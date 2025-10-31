प्राजक्ता माळीला लग्नाचा फोबिया? मुलाखतीत बोलताना म्हणाली...'मला लग्न करायचंय पण...'

Entertainment News: प्राजक्ता माळी ही मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. अभिनयाबरोबरच ती नृत्यासाठी सुद्धा ओळखली जाते. तसंच तिचा दागिन्याचा व्यवसाय सुद्धा आहे आणि तिचं एक फार्म हाऊस सुद्धा आहे. सगळ्या क्षेत्रात प्राजक्ता माळी अग्रेसर आहे. दरम्यान अशातच आता प्राजक्ता माळीची जुनी एक मुलाखत सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. या मुलाखतीमध्ये तिने तिच्या लग्नाबद्दल भाष्य केलंय..काही महिन्यापूर्वी प्राजक्ता माळीने 'मुक्कामपोस्ट मनोरंजन'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये बोलताना तिने तिच्या अनेक वयक्तिक आयुष्याबद्दल आपली मतं मांडली. यावेळी बोलताना तिने तिच्या लग्नाबद्दल सुद्धा भाष्य केलंय. तिला लग्नाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तिने 'लग्नाची भिती वाटत' असल्याचं म्हटलं. तसंच 'मला एकटीला रहायला आवडत असल्याचं' ती मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हणाली. .तसंच पुढे बोलताना म्हणाली की, 'मी गेल्या अनेक दिवसापासून स्वतंत्र आयुष्य जगत आलीय. 2013 पासून मी बाहेर एकटीच राहते. त्यामुळे मला एकटं राहायची सवय आहे. तसंच एक कलाकार म्हणून स्वच्छंदी आहे. पण मला बंधनात अडकण्याचा फोबिया असल्यासारखं आहे.'.'सध्या लग्नाबाबत जे काही घडत आहे. ज्या लेव्हलला सगळं सुरु आहे ते पाहता लग्नसंस्था विस्कळीत होत चालली का असं मला वाटतय, त्यामुळे मला जरा लग्न करण्याची भितीच वाटते. मी जास्त कोणाच्या प्रेमात पडत नाही. मी प्रेमात पडले सद्धा, परंतु तो मुलगा माती खातोय हे कळलं की, मग लगे टाटाबाय केलं. असं दोन वेळा झालं.' असं मुलाखतीमध्ये बोलताना प्राजक्ता माळी म्हणाली. .यावेळी तिला कोणत्या अभिनेत्यासोबत तुझं प्रेम प्रकरण जमलं का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना प्राजक्ता माळी म्हणाली की, 'माझं कोणत्याही अभिनेत्यासोबत केमिस्ट्री जुळली नाही. मला लग्न आणि कमिटमेंटची भिती वाटते. त्यामुळे सध्यातरी मी त्या गोष्टीपासून लाब आहे.'.दरम्यान प्राजक्ता माळीबद्दल बोलायचं झालं तर ती सध्या अनेक मालिका, सिनेमामध्ये पहायला मिळते. चिकी चिकी बुबूम बूम सिनेमामध्ये तिचा वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. जुळून येती रेशीम गाठी या मालिकेतील अदित्यची मेघना म्हणून ती प्रचंड हिट झाली. .‘वेलकम’नंतर पुन्हा धमाका! 15 वर्षांनंतर अक्षय-अनीस जोडीचा नवा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.