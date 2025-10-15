सुंदर, स्वार्थी आणि संधीसाधू! प्रिया बेर्डे पुन: नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला, 'काजळमाया' मालिकेत साकारणार 'कनकदत्ता'ची गूढ भूमिका

Priya Berde: अभिनेत्री प्रिया बेर्डे आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची एकेकाळी जोडी प्रसिद्ध होती की, कोणत्याही सिनेमामध्ये हीच जोडी असायची. प्रिया बेर्डे यांच्या अभिनयाची एक वेगळी शैली आहे. त्यामुळे चाहत्यांना त्यांचा अभिनय प्रचंड आवडतो. सध्या त्यांचा मुलगा अभिनय बेर्डे सुद्धा सध्या मनोरंजन विश्वात आपल्या अभिनयाचं अस्तित्व निर्माण करतोय. अशातच आता प्रिया बेर्डे पुन्ह नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .प्रिया बेर्डे या 10 वर्षांनंतर पुन्हा स्टार प्रवाहवर प्रेक्षकांना भेटणार आहेत. त्यांनी 'काजळमाया' मालिकेत कनकदत्ता या महत्त्वाच्या भूमिकेत काम करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. या मालिकेत पर्णिका नावाच्या चेटकीणीची गोष्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. पर्णिका ही सुंदर, तंत्रविद्येत पारंगत असून, स्वार्थी आणि संधीसाधू आहे. .तिच्या ध्येयाला साध्य करण्यासाठी ती कोणत्याही मयदिपर्यंत जाऊ शकते. कनकदत्ता, म्हणजेच पर्णिकाची आई, आपल्या मुलीच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठबळ देते आणि तिच्या ध्येयपूर्तीत मदत करते. मालिकेत कनकदत्ता आणि पर्णिकाच्या संघर्षमय आणि उत्कंठावर्धक प्रवासावर प्रकाश टाकला जाणार आहे. कनकदत्ताची भूमिका साकारताना प्रिया बेर्डे म्हणाल्या, "ही भूमिका माझ्या आतापर्यंतच्या प्रवासातील वेगळी आणि आव्हानात्मक भूमिका आहे. .कनकदत्ता बेमालूमपणे वेषांतर करते आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वात अनेक पैलू आहेत. प्रेक्षकांना ही भूमिका नक्कीच आवडेल." 'काजळमाया' मालिकेतून प्रेक्षकांना गूढ, थरार आणि भावनिक वळण अनुभवायला मिळणार आहे. कलाकारांच्या अभिनयाने आणि कथानकाच्या सादरीकरणाने मालिकेला वेगळा रंग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .प्रिया बेर्डे यांचा हा कमबॅक केवळ चाहत्यांसाठीच नाही तर मराठी मालिकांमध्ये गूढ आणि थरारक भूमिका साकारण्याची एक नवीन उदाहरण ठरणार आहे. काजळमाया ही मालिका २७ ऑक्टोबरपासून रात्री १०:३० वाजता स्टार प्रवाहवर प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे..बिग बी अमिताभ यांच्या हाताला नाडीच नाही, स्वत: सांगितलं सत्य, म्हणाले...'कुली सिनेमाच्या शुटिंगवेळीच मी क्लिनिकली डेड होतो पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.