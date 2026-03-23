"दागिन्यांच्या जाहिरातीत माझ्यासारख्या मुलीला.." प्रियदर्शिनीच्या बहिणीची रवी जाधव यांच्यासाठी भावूक पोस्ट

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर कायमच चर्चेत असते. तिचा अभिनय, तिचा कॉमेडी टायमिंग याचे अनेक फॅन आहेत. पण सध्या ती एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. प्रियदर्शिनीची धाकटी बहीण मधुमती डाउन सिंड्रोम या आजाराने ग्रस्त आहे. पण नुकतीच प्रियदर्शिनीसोबत तिलाही दागिन्यांच्या जाहिरातीमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. .रवी जाधव यांनी नुकतंच एका दागिन्यांच्या ब्रँडच्या जाहिरातीचं दिग्दर्शन केलं. यावेळी त्यांनी प्रियदर्शिनीबरोबर मधुमतीलाही संधी दिली. सोशल मिडियावर मधुमतीने एक भावूक पोस्ट लिहीत रवी जाधव यांचे आभार मानले. .मधुमतीची पोस्ट "प्रिय रवी सर, माझ्या लहानपणापासून मी आरशासमोर अॅक्टिंग करायचे. माझ्या आवडत्या सीनचे मोनोलॉग माझ्या कुटुंबासमोर सादर करायचे. माझे एक्सप्रेशन्स फक्त मलाच माहीत होते. पण तुमच्यामुळे आज ते सर्व जगाला दिसत आहेत. अॅक्शन-कट हा फक्त खेळ न राहून तुमच्या तोंडून प्रत्यक्ष ऐकलेले शब्द झाले. आपल्या अॅडमध्ये मी इतकी सुंदर दिसले आहे. माझं इतकं कौतुक होत आहे. त्याचं सर्व श्रेय तुम्हाला जात रवी सर. "."एका दागिन्यांच्या जाहिरातीत माझ्यासारख्या डाउन सिंड्रोम असलेल्या मुलीचा समावेश करून घेणे या आपल्या धाडसी पावलाचं वर्षानुवर्षे कौतुक होत राहील. आज कित्येक आई-वडिलांना दिलासा मिळाला आहे, आशा मिळाली आहे. आपल्या पाल्याला घडवण्याची नवी ऊर्जा मिळाली आहे. ती केवळ तुमच्या या गोड आणि बोल्ड पावलामुळे. त्या सर्वांच्या वतीने आज तुमचे आणि वामन हरी पेठेचे आभार मानू इच्छिते."."तुम्ही खरंच माझ्या आयुष्यात सोनेरी क्षण आणले आणि तुम्ही खरंच जळत माझ्या सोनेरी क्षणांचे सोबती. " अशी पोस्ट तिने लिहिली आहे. यावर रवी जाधव यांनी कमेंट करत "हे शब्द पाहून मी निःशब्द झालो आहे… सध्या एव्हडच सांगू शकतो!!! लक्ष लक्ष आशिर्वाद आणि शुभेच्छा " त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. .मधुमतीच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी कमेंट करत त्या दोघांचंही कौतुक केलं. सोशल मिडियावर प्रियदर्शिनी आणि मधुमती यांची ही जाहिरात लोकप्रिय झाली होती. या आधीही मधुमतीने बहिणीसोबत अनेक कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे.