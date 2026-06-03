पहिला चित्रपट सुपरहिट मग लागली फ्लॉपची लाइन; एका रात्रीत स्टार झालेली गावाकडची साध्या घरातली मुलगी; तुम्ही ओळखलंत का?

सिनेसृष्टीत दररोज अनेक कलाकार आपलं नशीब आजमावण्यासाठी येत असतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून स्टार होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून कलाकार मुंबईत दाखल होतात. ही स्वप्नांची नगरी आणि बाहेरून दिसणारी चंदेरी दुनिया कायमच सगळ्यांचं आकर्षण राहिलीये. इथला पैसा, झगमगाट, कॅमेरा सगळ्यांना हवाहवासा वाटतो. इथे अनेकांना यश मिळतं. मात्र यशासोबत अपयशही येतं. इथे कुणाचं नशीब कसं पालटेल सांगू शकत नाही. अशीच एक अभिनेत्री आहे जी तिच्या पहिल्याच चित्रपटात सगळ्यांवर भारी पडली मात्र नंतर तिच्या नशिबाने तिला यशाची चव चाखू दिली नाही. कोण आहे ही अभिनेत्री?.वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी या अभिनेत्रीने तिच्या आयुष्यातला पहिला वाहिला हिट चित्रपट दिला. तेव्हा ती नववी इयत्तेत शिकत होती. मात्र तिने तिच्या अभिनयाने सगळ्यांना चकीत केलेलं. हा चित्रपट प्रचंड गाजला. मात्र त्यानंतर तिने तब्बल ८ मराठी चित्रपटात काम केलं. हिंदी वेबसीरिजही केली. मात्र तिचे हे चित्रपट चालले नाही. ही अभिनेत्री आहे रिंकू राजगुरू. रिंकूने १४व्या वर्षी 'सैराट' चित्रपटात काम केलेलं. जो सुपरहिट ठरला. मात्र त्यानंतर तिने 'कागर', 'मेकअप', 'आठवा रंग प्रेमाचा', 'झिम्मा २', 'बेटर हाल्फची लव्हस्टोरी', 'साडे माडे तीन' आणि आशा' अशा चित्रपटात काम केलं. मात्र हे सगळेच चित्रपट फ्लॉप ठरले. .तिने हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलेलं. सैराटचा साऊथ रिमेक असलेला 'मनसू मलिगे', 'अनपॉज्ड', 'हंड्रेड', '२०० हल्ला हा', 'अंकही कहानीया', 'झुंड' यांसारख्या चित्रपटातही ती झळकली. मात्र हे चित्रपटही तिला आधीसारखे लोकप्रियता मिळवून देऊ शकले नाहीत. गेल्या १० वर्षात रिंकूचा केवळ एक चित्रपट हिट झालाय. आता रिंकू कोणत्या चित्रपटात दिसणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .सचिन पिळगावकरांवर जीवापाड प्रेम करायची ही अभिनेत्री; पण 'या' व्यक्तीमुळे नाही होऊ शकलं लग्न, अखेर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.