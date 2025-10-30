Premier

'होणार सून मी ह्या घरची मालिकेदरम्यान मला प्रचंड त्रास झाला' रोहिणी हट्टंगडी 'तो' प्रसंग सांगाताना म्हणाल्या...'आता जमणार नाही'

Rohini Hattangadi Opens Up on ‘Honaar Soon Mi Hya Gharchi’ Days and Health Issues: अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांनी 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेतील प्रसंग शेअर केला आहे.
Rohini Hattangadi

Rohini Hattangadi Opens Up on ‘Honaar Soon Mi Hya Gharchi’ Days and Health Issues

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Entertainment News: रोहिणी हट्टंगडी यांनी मराठीसह हिंदी कलाविश्वात आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावल्या. हिंदी, मराठी गुजराती नाटक, मराठी मालिका अशा प्रत्येक कलाविश्वात त्यांनी काम केलय. दरम्यान सध्या त्या 'ठरलं तर मग' मालिकेत पुर्णा आजीची भूमिका साकारत आहे. त्यामुळे त्या सध्या चर्चेत आल्या आहे.

marathi
Marathi Actress
actress
Shashank Ketkar
tv actress
Entertainment news
Tejashree Pradhan

