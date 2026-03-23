सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे मराठी अभिनेत्रीवर आली हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ ! "अजून वर्षही नाही झालं आणि.. "

Marathi Entertainment News : देशभरात सध्या इराण अमेरिका युद्धामुळे गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा मोठा फटका हॉटेल इंडस्ट्रीला बसला आहे. अनेक हॉटेल्स व्यवसायिकांवर गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे व्यवसाय बंद ठेवण्याची वेळ आहे. या गोष्टीचा फटका मराठी अभिनेत्री ऋतुजा बागवेलाही बसला आहे. .ऋतुजाने काहीच महिन्यांपूर्वी हॉटेल व्यवसायात पदार्पण केलं आहे. तिने तिची बहीण आणि भाऊजीनच्या मदतीने फूडचं पाऊल हे हॉटेल सुरू केलं. पण एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याचा परिणाम तिच्याही हॉटेलवर झाला असून नुकतीच तिने याविषयी मुलाखत देत तिचं मन मोकळं केलं. .ऋतुजाने नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्सल मुलाखत दिली. यावेळी तिने सध्या तिचा हॉटेल व्यवसाय कसा सुरू आहे ? गॅस तुटवड्यावर त्यांनी काय उपाय शोधला यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. ."आमच्या हॉटेलमध्ये आठ बर्नर शेगद्या असल्याने आमचं दररोजचं काम सुरू होतं पण या गॅस तुटवड्याचा फटका आम्हालाही बसला आहे. आम्हाला सिलेंडर मिळणं बंद झालं आहे. आमच्या हॉटेलला अजून एक वर्षसुद्धा न झाल्याने आमच्यासाठी हा प्रसंग थोडा कठीण आहे."."माझं कुटुंब या काळात माझ्या सोबत आहे. मी, माझी बहिणी आणि तिचा नवरा असे सगळे मिळून आम्ही कामाला लागलो. आता अनेकजण इलेक्ट्रिक इंडक्शनचा पर्याय वापरत आहेत. त्यामुळे बाजारात त्याचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. पण कोणतीही तडजोड न करता आम्ही ग्राहकांना सेवा देतोय. गॅसच्या तुटवड्यामुळे आधी मर्यादित पदार्थ ठेवले पण पुढे हे कठीण झालं त्यामुळे एक दिवस हॉटेल बंदच ठेवावं लागलं. त्यावेळी इलेक्ट्रिक इंडक्शनची जुळवाजुळव सुरू होती. नवीन इंडक्शन, त्यासाठी लागणारी भांडी आणि कामाची पद्धत पुन्हा नव्याने बसवण यात एक आठवडा गेला. "."एलपीजीचा तुटवडा पूर्वपदावर यावा आणि युद्ध थांबायला हवं. " अशी मागणीही तिने यावेळी केली. ऋतुजाने अनन्या या नाटकात काम केलं होतं. याशिवाय तिने माटी से बंधी डोर या हिंदी मालिकेतही मुख्य भूमिका साकारली.