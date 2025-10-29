'तो जेव्हा सेटवर यायचा तेव्हा...' अभिनेत्री सविता प्रभुणे यांनी सांगितला सलमानसोबत काम करण्याचा अनुभव, म्हणाल्या...'तेरे नामच्या शुटवेळी...'

Bollywood News: ज्येष्ठ अभिनेत्री सविता प्रभुणे यांनी अनेक चित्रपट, मालिकांमध्ये काम केलं. मुंबई पुणे मुंबई या चित्रपटात त्यांची गौरीच्या आईची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. त्यांनी चित्रपट, नाटक, मालिका अशा विविध माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांच्या अनेक भूमिका प्रचंड गाजल्या. प्रेक्षकांना त्या प्रचंड भावल्या. .लपंडाव, कळत नकळत यासारख्या चित्रपट, मालिकांमधील त्यांच्या अभिनयाची आज देखील चर्चा होताना पहायला मिळते. त्यांची पवित्र रिश्ता मधील अर्चनाच्या आईची भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. दरम्यान अशातच आता सविता प्रभुणे यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखती दिली. या मुलाखतीत त्यांनी सलमान खान सोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केलाय. .सविता प्रभुणे यांनी सलमान खानबरोबर तेरे नाम चित्रपटात काम केलं होतं. त्यावेळी सविता प्रभुणे यांच्यासोबत सचिन खेडेकर यांची देखील महत्त्वाची भूमिका होती. या चित्रपट कसा मिळालं तसंच सलमानसोबतचा कामाचा अनुभव कसा होता याबद्दल त्यांनी सांगितलय. .सविता प्रभुणे म्हणाल्या...'तेरे नाम चित्रपटाचे दिग्दर्शक सतिश कौशिक हे आधीपासून मला ओळखत होते. त्यांनी माझं काम आधीच पाहिलं होतं. त्यामुळे त्यांनी मला बोलावून घेतलं आणि म्हणाले...'हे डेली सोप वगैरे जरा बाजुला ठेव आणि माझ्यासोबत सिनेमामध्ये काम कर' त्यावेळी मी कुसुम मालिकेत काम करत होते. त्यामुळे मी मालिका सांभाळून सिनेमामध्ये काम केलं. सकाळी कुसुमचं शुटिंग करायचे आणि नंतर तेरे नाम चित्रपटाच्या शुटिंगसाठी जायचे.'.सलमान खानसोबत काम करण्याबद्दल सविता प्रभुणे म्हणाल्या...'सलमानबद्दल खुप चांगल्या आठवणी आहेत. हे सगळे कलाकार अभिनयात मुरलेले आहेत. त्यामुळे या स्टार लोकांना जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. जेव्हा जेव्हा सलमान सेटवर असायचा. तेव्हा त्याच्यात खुप साधेपणा होता. तो सगळ्यांशी मिळून मिसळून वागायचा. हे सगळं त्याच्यासोबत काम करताना बघायला मिळालं.'.‘पार्टनर’नंतर पुन्हा धमाल, 18 वर्षांनंतर सलमान आणि गोविंदा करणार हातमिळवणी, ‘पार्टनर 2’ची रंगली चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.