Premier

'तो जेव्हा सेटवर यायचा तेव्हा...' अभिनेत्री सविता प्रभुणे यांनी सांगितला सलमानसोबत काम करण्याचा अनुभव, म्हणाल्या...'तेरे नामच्या शुटवेळी...'

Savita Prabhune interview about working with Salman Khan: अभिनेत्री सवता प्रभुणे यांनी सलमान खानसोबतचा कामाबद्दलचा अनुभव शेअर केलाय. तेरे नामच्या सेटवर सलमान त्यांच्यासोबत कसा वागायच्या याबद्दलच्या आठवणी त्यांनी शेअर केल्यात.
Savita Prabhune

Savita Prabhune interview about working with Salman Khan during Tere Naam shooting

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: ज्येष्ठ अभिनेत्री सविता प्रभुणे यांनी अनेक चित्रपट, मालिकांमध्ये काम केलं. मुंबई पुणे मुंबई या चित्रपटात त्यांची गौरीच्या आईची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. त्यांनी चित्रपट, नाटक, मालिका अशा विविध माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांच्या अनेक भूमिका प्रचंड गाजल्या. प्रेक्षकांना त्या प्रचंड भावल्या.

Loading content, please wait...
bollywood
marathi
Marathi Actress
Actor
salman khan
actress
marathi actors
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com