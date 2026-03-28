"कॅन्सरविषयी समजताच मी पूर्णपणे खचले" मराठी अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठीसोबतच बॉलिवूडमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री सध्या कॅन्सरचा सामना करतेय. ही अभिनेत्री आहे सेक्रेड गेम्ससारख्या वेबसिरीजमधून घराघरात पोहोचलेली राजश्री देशपांडे. राजश्रीला ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान झालं. सोहसील मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिने तिच्या भावना व्यक्त केल्या. .काही दिवसांपूर्वी राजश्रीने तिला ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान झाल्याची आणि तिच्यावर शस्त्रक्रिया पार पडल्याची माहिती दिली होती. नुकत्याच केलेल्या पोस्टमध्ये तिने तिला जेव्हा पहिल्यांदा कॅन्सरविषयी समजलं त्यावेळी तिची प्रतिक्रिया काय होती याविषयी खुलासा केला. काय म्हणाली राजश्री जाणून घेऊया. .राजश्रीची पोस्ट "मला अजूनही आठवतंय ज्यावेळी मला पहिल्यांदा माझ्या ब्रेस्ट कॅन्सरबद्दल समजलं त्यावेळी मी हॉस्पिटलमधील रिपोर्ट सेंटरबाहेर एकटीच होते. मी पूर्णपणे खचले होते. त्यावेळी मी स्वतःला सावरू शकले नाही. माझ्यात अजिबात ताकद उरली नव्हती. आज जेव्हा लोक मला विचारतात की, हे तुला कसं काय झालं ? तू तर इतकी फिट आहेस. तेव्हा खरं सांगायचं तर माझ्याकडे काहीही उत्तर नसतं."."या वेदना फक्त शारीरिक नव्हत्या तर मानसिक आणि भावनिकही होत्या. या वेदना जेव्हा असह्य व्हायच्या तेव्हा कधी मी एकटी रडायचे तर कधी माझ्या मित्रांसमोर ज्यांनी प्रत्येक वेळी मला आधार दिला. पण असेही कित्येक दिवस होते जेव्हा मी पुन्हा माझ्या पायावर उभी राहिले आणि हरायचं नाही असा निर्धार केला. तर काही दिवस असेही होते जेव्हा मला नकोसं वाटायचं. मला फक्त शांत राहायचं असतं. मेरी ऑलिव्हरच्या कवितेसारखं किंवा माझ्या खिडकीत बोगनवेलीवर बसून माझ्याबरोबर सूर्योदय पाहणाऱ्या चिमण्यांसारखं."."सकाळी आनंदाने आणि हसतमुखाने उठणे याला मी यश म्हणू शकते का ? मग मी आज ते मिळवलं आहे. मी आज स्वतःसाठी आनंद आणि स्वतःचीच एक मिठी मिळवली आहे. या प्रवासात जे लोक माझ्याबरोबर आहे, ज्यांनी मला फोन, मेसेज करून इतकं प्रेम दिलं त्या सगळ्यांचे मी खूप आभार मानते. मला माहित आहे उद्या पुन्हा नव्या संघर्षासाठी तयार राहावं लागेल पण आजचा दिवस फक्त प्रेमाचा असू दे प्लिज.".