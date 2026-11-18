SHUBHA KHOTE SHARES OLD MEMORIES OF NUTAN: ‘‘दिलीप कुमार हे माझे आवडते अभिनेते आहेत. त्यांनी विनोदी, खलनायकी अशा विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मात्र मला कधीच मिळाली नाही,’’ असे उद्गार ज्येष्ठ अभिनेत्री शुभा खोटे यांनी काढले. ज्येष्ठ पत्रकार सरिता कौशिक यांनी ‘चित्रपताका’ महोत्सवात घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत त्या बोलत होत्या..तसेच त्यापुढे म्हणाल्या की, ‘‘माझ्या वाट्याला आलेल्या भूमिकांबद्दल मी पूर्ण समाधानी आहे. प्रत्येक भूमिका समरसून साकारली. त्यामुळे आता आणखी एखादी विशिष्ट भूमिका करायची राहिली आहे, असे मला वाटत नाही.” सात दशकांहून अधिक काळ हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत कार्यरत असलेल्या शुभा खोटे यांनी या संवादातून आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीतील अनेक आठवणींना उजाळा दिला. प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी संकुलात सुरू असलेल्या ‘चित्रपताका’ मराठी चित्रपट महोत्सवात ‘क्वीन ऑफ द कॉमेडी... गप्पा शुभा खोटेंशी!’ या विशेष संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते..भूमिका स्वीकारल्यानंतर तिचा स्वभाव, पार्श्वभूमी आणि बारकावे समजून घेण्यावर आपला भर असतो, असे सांगताना त्यांनी अभिनयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. यावेळी अभिनेते मेहमूद यांच्यासोबत काम करतानाच्या आठवणीही त्यांनी सांगितल्या. अभिनेत्री नूतन यांच्याशी असलेल्या मैत्रीचा उल्लेख करताना दोघींचे एकमेकींच्या घरी जाणे आणि एकत्र वेळ घालवण्याचे किस्से त्यांनी सांगितले. शुभा खोटे यांच्या या संवादातून त्यांच्या कारकिर्दीतील विविध टप्पे, सहकलाकारांसोबतचे जिव्हाळ्याचे संबंध आणि अभिनयाविषयीची भूमिका समोर आली. त्यांच्या अनुभवांमधून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील जुन्या काळातील अनेक आठवणींना उजाळा मिळाला..दरम्यान या सगळ्यात चाहत्यांमध्ये असाही प्रश्न उपस्थित झाला की, दरवर्षी राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले जाते. या सोहळ्यात राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार, राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार, व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार तसेच व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार असे मानाचे पुरस्कार प्रदान केले जातात. ज्येष्ठ अभिनेत्री शुभा खोटे यांनी हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत मोलाचे योगदान दिले आहे. .मात्र, आजवर त्यांना यापैकी कोणत्याही पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी तरी त्यांना व्ही. शांताराम जीवन गौरव किंवा राज कपूर जीवन गौरव पुरस्काराने गौरवण्यात यावे, अशी अपेक्षा चित्रपट वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. वयाची ८९ वर्षे पूर्ण करूनही शुभा खोटे यांचे चित्रपटसृष्टीतील योगदान मोठे आहे. असे असतानाही शासनाकडून त्यांच्या कार्याची अद्याप योग्य दखल घेतली गेलेली नाही, याबद्दल उपस्थितांनी खंत व्यक्त केली..मराठी सिनेमा थेट ५०० कोटींचा व्यवसाय करणार? प्रवीण तरडेंनी सांगितला मोठा गेमप्लॅन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.