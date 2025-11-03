'तू वॅक्स केलय?' संजय दत्तसोबतच्या बेडरुम सीनवेळी सोनाली कुलकर्णींला हेअर स्टायलिस्टने विचारलेला विचित्र प्रश्न

Entertainment News: अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. आज म्हणजेच 3 नोव्हेंबरला ती 51 वर्षाची झाली. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त सोनालीचीच चर्चा असायची. सोनाली कुलकर्णीने मराठी, हिंदी अशा अनेक चित्रपटात काम केलय. अनेक सुपरहिट कलाकारांसोबत तिने स्क्रीन शेअर केलीय. परंतु तिने संजय दत्तसोबत केलेल्या कामाची प्रचंड चर्चा झाली होती. .सोनालीने संजू बाबासोबत 'मिशन काश्मीर' नावाचा सिनेमा केला होता. जो 2000 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या सिनेमात संजय दत्तसोबत हृतिक रोशन, जॅकी श्रॉफ तसंच प्रीती झिंटा मुख्य भूमिकेत होते. या सिनेमातील सोनाली आणि संजू बाबा यांचा बेडरुममधला एक सीन प्रचंड व्हायरल झाला होता. दरम्यान अलीकडे सोनालीने या सीनबाबत खुलासा केलाय. या सीनच्या शुटिंगवेळी ती प्रचंड घाबरलेली होती असं तिने सांगितलय..सोनालीने काही दिवसापूर्वी सिद्धार्थ कन्ननला एक मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने तिच्या वयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टी शेअर केल्यात. यावेळी बोलताना तिने 'मिशन काश्मीर' सिनेमातील संजय दत्तसोबतच्या एका सीनचा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला. सोनाली मुलाखतीत बोलताना म्हणाली की, 'आमच्या या सिनेमामध्ये बेडरुम सीन नावाने एक सीन होता. या सीनमध्ये बोलण्याची गरज नव्हती. परंतु माझ्याकडे एक हेअरड्रेसर होती. तिने मला विचारलं, तु वॅक्सिंग केलय का? त्यावर मी तिला हो म्हणाले.'.'मी तेव्हा एक सुंदर गाऊन घातला होता. परंतु तेव्हा मला त्या सीनसाठी प्रचंड भिती वाटत होती. मी खुप घाबरले होते. माझे ओठ थर थर कापत होते. त्या सीनमध्ये संजय म्हणत होता... 'आज आफताबने मला अब्बा म्हटले.', 'नंतर या सीनमध्ये मला म्हणायचं होतं की, 'आफताबने मला आधीच आम्मी म्हटलय.' त्यावर आमच्यात थोडी तु तू मै मै होते आणि शेवटी आम्ही एकमेकांना मिठी मारतो.'.पुढे बोलताना सोनाली म्हणाली, 'या सीनवेळी मी खुप घाबरले होते. तेव्हा मला संजयने बोलावलं आणि म्हणाला... हे बघ सीनमध्ये पप्पी वगैरे काही नाही. फक्त दोन डायलॉग आहेत. मी आधीच घाबरलो आहे. त्यात तु मला घाबरू नको. हा सीन तसा चालणार नाही. त्यामुळे बेटा तू शांत हो...' त्याने समजावल्यानंतर मग सीन वेवस्थित शूट झाला. .६० व्या वाढदिवसाला शाहरुख मन्नतबाहेर आलाच नाही; पोस्ट करत सांगितलं कारण, म्हणाला, 'माफी मागतो पण... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.