'तू वॅक्स केलय?' संजय दत्तसोबतच्या बेडरुम सीनवेळी सोनाली कुलकर्णींला हेअर स्टायलिस्टने विचारलेला विचित्र प्रश्न

Sonali Kulkarni Reveals She Was Terrified During Bedroom Scene with Sanjay Dutt: अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिचा आज वाढदिवस आहे. यानिमित्त तिची एक मुलाखत चर्चेत आली आहे. यावेळी संजय दत्तच्या बेडरुम सीनबाबत ती बोलली आहे.
Entertainment News: अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. आज म्हणजेच 3 नोव्हेंबरला ती 51 वर्षाची झाली. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त सोनालीचीच चर्चा असायची. सोनाली कुलकर्णीने मराठी, हिंदी अशा अनेक चित्रपटात काम केलय. अनेक सुपरहिट कलाकारांसोबत तिने स्क्रीन शेअर केलीय. परंतु तिने संजय दत्तसोबत केलेल्या कामाची प्रचंड चर्चा झाली होती.

