बघंल कोणीतरी आम्ही नाही जा! सुकन्या मोनेंनी सादर केली ठसकेबाज लावणी, सोशल मीडियावर Video Viral

Marathi Actress Sukanya Mone: 'आता होऊ दे धिंगाणा' या स्टार प्रवाहवरील कार्यक्रमाचं चौथं पर्वा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. या कार्यक्रमात सिद्धार्थ जाधव सूत्रसंचलन करत आहे. तसंच हा कार्यक्रम पहिल्या पर्वापासूनच सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. अशातच आता स्टार प्रवाह वाहिनीवरी 'आता होऊ दे धिंगाणा' या शोचा एका प्रोमो व्हायरल होतोय. या प्रोमोमध्ये सुकन्या मोनेनी धमाकेदार डान्स सादर केलाय. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..'आता होऊ दे धिंगाणा' च्या पुढच्या भागात सुकन्या मोनेची भन्नाट लावणी प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. 'कृष्णा आणि कावेरीच्या लावणीला मिळणार सुलू माँचा झणझणीत तडका' असं कॅप्शन देत स्टार प्रवाहने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर 'आता होऊ दे धिंगाणा' शोचा प्रोमो शेअर केला आहे. सध्या सोशल मीडियावर या प्रोमोची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .सिद्धार्थच्या या लोकप्रिय शोमध्ये 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' या मालिकेतील कावेरी तर हळद रुसली कंकू हसलं मालिकेतील कृष्णा यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी त्या दोघींनी 'आम्ही नाय जा...' या गाण्यावर लावणी सादर केली आहे. यावेळी कोण होतीस तू मालिकेतील सुलू माँ म्हणजेच सुकन्या मोने यांची मंचावर विराजमान झाल्या. आणि त्यांनी आपल्या हटके अंदाजात लावणी सादर केली. त्यांचा लावणी पाहून सगळेच शॉक झाले..सुकन्या मोने यांनी मंचावर एन्ट्री घेताच सगळ्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवायला सुरुवात केली. यावेळी अभिषेक रहाळकरसोबत सुकन्या मोनेनी धमाकेदार डान्स केला. त्यांचा डान्स पाहून मंचावरील उपस्थितांनी त्यांचं तोंडभरून कौतूक केलं आहे. सुकन्या यांच्या डान्सचा व्हिडिओ येत्या शनिवार रविवारी प्रसारित होणार आहे. .दरम्यान सोशल मीडियावर या व्हिडिओवर अनेक कमेंट्स येत आहे. कडक शिस्तीची सुलू माँ लावणी सादर करत असल्यानं अनेक चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. तरुण मुलींना लाजवेल अशा अंदाजात त्यांचा डान्स पाहून चाहत्यांनी त्यांचं कौतूक केलंय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा डान्सचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .ये है मोहब्बतें मालिकेतील इशिताला व्हायचंय आई! दिव्यांका त्रिपाठी आई होणार? म्हणाली...'लवकरच तुम्हाला गोड बातमी..'